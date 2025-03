Nace un nuevo bloque peronista en el Senado y se aleja del liderazgo de CFK

Por la tarde de comenzó a crecer el rumor de que cuatro senadores abandonarían el interbloque de Unión por la Patria en la Cámara Alta y conformarían un espacio independiente bajo el nombre de «Convicción Federal».

Si bien hasta la mitad de la jornada no se había hecho efectiva la comunicación a través de una nota a la Presidencia de la cámara, se difundió un comunicado que confirma la noticia.

Los integrantes del nuevo agrupamiento son Guillermo Andrada (Catamarca), María Carolina Moisés (Jujuy), Jesús Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Aldo Salino (San Luis) y confirmaron que continuarán dentro de la estructura del interbloque del peronismo kirchnerista.

«La visión federal es una necesidad urgente que se viene reclamando fuertemente desde diversos sectores del peronismo y hoy se expresa legislativamente en este nuevo Bloque Convicción Federal», argumentaron los senadores en el comunicado.

Además sostuvieron que «los miembros formarán parte de las decisiones sobre los temas estratégicos sumando voces en oposición al Gobierno Nacional dando mayor visibilidad a la problemática e intereses de sus provincias en lo que corresponde a la participación política, posición sobre proyectos específicos y la agenda legislativa del Senado de la Nación».

Andrada, que será el presidente del grupo, está alineado con el gobernador Raúl Jalil, un mandatario que ha facilitado votos en Diputados a diversas iniciativas oficialistas: tres de las cuatro bancas que controla en Diputados aportaron los votos necesarios para que los capítulos de Ganancias y Bienes Personales salgan adelante, por ejemplo.

En ese sentido, el senador había destacado al mandatario por su pragmatismo y por «no entrar en el juego de esta dialéctica como si estuviéramos en tiempo electoral, con palabras que van de un lado al otro, porque detrás hay personas y no podemos entrar en ese juego verbal».

Por su parte, Moisés, hace pocos días se había manifestado en contra del devenir de la intervención del Partido Justicialista en Jujuy y, en particular, contra la foto en la que se veía a Cristina Fernández de Kirchner junto al dirigente Rubén Rivarola.

Rejal, en cambio, fue un activo promotor de la candidatura de su gobernador para la frustrada interna del PJ que llevó a la expresidenta a ocupar la conducción partidaria. Esa línea interna llevaba como nombre «Federales, un grito de corazón» y al menos una de esas palabras aparece repetida en el armado de hoy.

«Convicción Federal» será así el tercer bloque dentro del interbloque del peronismo, junto a los dos mayoritarios, el de Unión Ciudadana, que lidera Juliana Di Tullio y el bloque Frente Nacional y Popular, que conduce Mayans.

En conjunto seguirán reteniendo las 34 bancas que los convierten en la primera minoría, pero esa nueva división podría problematizar alcanzar una hipotética mayoría en leyes clave.