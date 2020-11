Nacha Guevara recordó la amenazá que sufrió de la Triple A y desencadenó en su exilio

Compartir

El miércoles por la noche, Estelita en Casa (América TV), programa que conduce Jey Mammon, tuvo como invitada a la reconocida artista Nacha Guevara. La actríz y cantante recordó la amenaza que recibió de la Triple A. “Nos daban 48 horas”, dijo la integrante del jurado de Cantando 2020 (eltrece).

En ese contexto, Estelita le preguntó: “Sos de una generación de gente de lo que se llama ‘Canción de protesta’, poder hablar en un momento tan difícil de la historia”. Y reflexionó: “Soy de la generación que tuvo 20 años en los 60 y tuve la dicha de ser muy joven en esa década, porque fue la última década de buscar cambios y de buscar sueños”.

A continuación, Nacha se explayó: “Ahora el sueño por ahí es tener el nuevo iPhone, pero nosotros buscábamos otros sueños. Buscábamos cambiar el mundo con una canción. Éramos muchos en el mundo”. Al escucharla, Estelita quiso saber: “¿Cómo es el exilio en tu caso? ¿Decidiste irte antes de que pase lo inevitable o hay una invitación a irse del país?”.

“La invitación aparece una mañana en el periódico con una amenaza de las tres A, la Alianza Anticomunista Argentina, que amenazaba a intelectuales, militantes, científicos, y las cumplía a las amenazas en general. Entonces, apareció esa amenaza que nos daba 48 horas a Héctor Alterio, a Horacio Guaraní, a Luis Brandoni, a Norman Briski y a mí para salir del país”, continuó con su relato sobre el hecho que desencadenó su exilio en Perú y México.

Por último confesó: “Como era todo tan confuso en ese momento, lo que hicimos fue, a través de un periodista de Crónica que conocíamos, verificar si eso era real y nos dijo: ‘La amenaza es verdadera. Ahora, ellos dicen que si dejás de cantar ‘Yo te nombro libertad’ y ‘De qué se ríe señor ministro’, te podés quedar’. Y en una de esas decisiones mágicas y únicas que uno toma cuando no piensa, dije: ‘Vámonos, porque ahora piden esto y después me van a pedir que me baje los calzones'”.

