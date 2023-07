Nacha Guevara se disculpó conLali Espósito después de la polémica:»Sos la más rebelde y auténtica»

La histórica artista había criticado a la joven cantante porque intentó ponerse en contacto con ella para invitarla a una colaboración musical

Esta semana se dio una polémica inesperada entre Nacha Guevara y Lali Espósito. Todo comenzó el pasado lunes, cuando la histórica artista estuvo de invitada en Noche al Dente, el programa que Fer Dente conduce por la pantalla de América y dio su opinión sobre la industria musical actual luego de que el conductor del ciclo le pidiera su visión al respecto. Si bien habló en general, en un momento apuntó contra la autora de hits como “Disciplina” y la acusó de haber sido irrespetuosa con ella.

“Hay algunas mujeres interesantes en el mundo de la canción, no así en general con los hombres. De Nicki Nicole, por ejemplo hay cositas que me gustan… Ensayé una canción de ella, “Plegarias”. Y sí, me gustaría colaborar con ella, pero estas personas están muy ocupadas. También pensé en llamar a Lali para la canción “Andate al Carajo” pero nunca contestó, por ejemplo”, dijo. Y redobló la apuesta: “Están muy subidos al caballo, parece. Después se deprimen, chicos”.

Espósito no se quedó callada y respondió por Twitter, fiel a su estilo: sin nombrar a la persona aludida y citando una canción propia. Y aunque fuera una respuesta de manera indirecta, muchas personas la dirigieron hacia Guevara. “Talk talk talk, pura mierda bb. Yo yo yo tiro flores bb”, escribió Lali citando un fragmento de su canción “Quiénes son?”, editada en su último álbum de estudio y en el que expone las habladurías de los haters y las críticas desmedidas que vienen aparejadas con la mega exposición. En el tema en cuestión cuenta con el aporte invaluable de Moria Casán, quien le grabó su icónico latiguillo “¡¿Quiénes son?!” para que se repitiera entre los versos.

A partir de esto, el desencuentro escaló y no fueron pocos los seguidores de Lali que arremetieron contra Nacha en las redes. Y fue tal la repercusión, que la propia Guevara decidió ir marcha atrás y disculparse con Lali.

Lo hizo enviando un video a Ángel de Brito para que emitiera en LAM (América), después de haber sido abordada por un notero del mismo programa en la tarde del viernes. “Ángel, estuvieron tus chicos y no me gustó porque hicimos la nota bajando la escalera, entrando al teatro. Los viernes tengo que venir temprano porque hay otros espectaculos y hay que preparar todo. Así que prefiero decirtelo más claro”, comenzó diciendo Nacha en el video-selfie.

“En primer lugar, y es lo que me importa: si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico, ofender a la gente, así que si tuve una frase inapropiada, te pido disculpas, Lali. Que es a quién le tengo que pedir disculpas, finalmente, y a nadie más. Mi intención cuando se te llamó era cantar una canción que por suerte la estrenamos hace pocos días y ya es trending en todas las plataformas, estoy feliz con eso”, agregó a continuación.

“Pensé en vos porque, de las cantantes jóvenes, sos la que me parece la más rebelde, la más independiente y la más auténtica en muchas cosas. Y esta es una canción que requiere de una fuerza especial para poder hacerla. Así que esa fue mi intención, invitarte a cantar conmigo. Sigue en pie, me encantaría que lo hicieras. Y si no, está todo bien. Sé que sos una mujer muy ocupada, que estás en Europa, la verdad no te preocupes mucho por estas cosas, que son boludeces. Seguí tu camino, seguí disfrutando y seguí disfrutando de tu éito, que es muy merecido”, cerró el mensaje, saludando a su colega.

