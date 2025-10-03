Nacif destacó el aumento salarial anunciado por el Gobernador Insfrán y su impacto positivo en el contexto actual

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, se refirió al reciente anuncio del Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, respecto al incremento salarial del 10% para el personal de la administración pública provincial, destacando su impacto positivo en medio de un contexto económico nacional adverso.

Nacif consideró que la medida es “más que beneficiosa”, especialmente teniendo en cuenta que las políticas socioeconómicas implementadas a nivel nacional han perjudicado a las economías regionales y deteriorado significativamente el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

“Este tipo de decisiones se valoran aún más cuando se comprende que implican un desembolso adicional superior a los 21 mil millones de pesos por parte del Tesoro Provincial”, subrayó el jefe comunal.

Asimismo, Nacif puso en relieve el hecho de que el aumento se financia sin acudir al endeudamiento externo ni interno. “Tal como lo expresó el Gobernador Insfrán, esta medida se suma a los más de 321 mil millones de pesos anuales ya destinados al pago del personal, y todo ello se sostiene con recursos corrientes del presupuesto provincial”, explicó.

Por último, el intendente destacó la solidez del modelo formoseño, caracterizado por la planificación, el equilibrio fiscal y una fuerte impronta social. “Esto demuestra que en Formosa los números cierran, pero con las personas adentro. Es un principio rector de nuestra gestión y una prioridad que siempre se respeta”, concluyó.