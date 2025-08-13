Nacif: «El oeste formoseño seguirá apoyando con su voto, en los próximos comicios al modelo formoseño»

El Intendente de Ingeniero Juárez. Rafael Nacif indicó que es vital la participación y apoyo del pueblo formoseño en los próximos comicios legislativos nacionales del domingo 26 de octubre, porque hay que votar a quienes defenderán al modelo formoseño. En ese contexto, resaltó la importancia de entender cómo se usa la Boleta Única Papel (BUP), que será la modalidad distinta que se utilizará en este sufragio, aunque resaltó que no variará en absoluto el apoyo incondicional del oeste formoseño en este sufragio.

“Este nuevo mecanismo cambia absolutamente la manera tradicional de votar, por todo ello resultan muy esclarecedores los talleres de capacitación y formación en este tema”, explicó Nacif, al cierre de su preparación en una charla desarrollada a tal efecto, en la Jurisdicción Cinco, de la Ciudad de Formosa, en la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS), ubicada en el barrio Antenor Gauna y que tuvo como orador al ministro de Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González.

Nacif, recordó que entre las modificaciones que implementa la Boleta Única Papel, está el hecho de que el votante con un birome marcará o tildará a los candidatos que elige y agregó que, en el caso de Formosa, únicamente se renuevan dos diputados nacionales.

Nacif, sostuvo también que los Intendentes del Oeste provincial están interesados en “aprender sobre esta nueva modalidad de votación” para trasmitir los conocimientos a las comunidades originarias y a todo el pueblo en general” a quienes se les explicará sobre ella.

Igualmente, Nacif aclaró, que “si bien esto es nuevo, “no va a influenciar en la decisión que tomemos porque nuestra gente del oeste formoseño viene manifestando desde hace muchos años que está totalmente esclarecida y es leal al Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán y al Modelo Formoseño”, cerró Nacif.