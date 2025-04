Nacif llamó a fortalecer el respaldo al modelo formoseño de cara a las elecciones del 29 de junio

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, expresó su firme respaldo al proceso electoral que tendrá lugar el próximo 29 de junio, donde se renovarán cargos legislativos provinciales y municipales, y se elegirán también a los convencionales constituyentes encargados de reformar la Constitución Provincial.

“Esta no es una elección más”, afirmó Nacif. “Es el paso necesario e imprescindible para garantizar que nadie les robe la libertad de decidir a través de elecciones democráticas quienes los van a representar a futuro. Esa es la base que va a garantizar que en los desafíos y problemas que vamos a enfrentar, podamos defender sus derechos y su bienestar”, señaló.

En ese marco, destacó el liderazgo del gobernador Gildo Insfrán, a quien describió como “un conductor con sabiduría, criterio y sensatez”, y aseguró que el mandatario “creó espacios de diálogo, fue abierto, mantuvo su palabra y su respeto, aún en contextos adversos”.

“Tenemos un modelo formoseño, equipos, y un gran propósito: garantizar que cada formoseño tenga las mismas posibilidades de desarrollarse y progresar, viva donde viva”, subrayó Nacif, remarcando la necesidad de respaldar a los candidatos del oficialismo en todos los niveles.

El jefe comunal también se refirió a las críticas hacia la gestión provincial: “Sabemos que en estos tiempos van a escuchar de todo, las mismas campañas mentirosas de desprestigio, tanto mediáticas como judiciales. Se lo advertimos desde hace tiempo, y hoy les repetimos: por favor, no se dejen engañar”.

Finalmente, convocó a la unidad del pueblo formoseño frente a un contexto nacional complejo. “Tenemos que estar más unidos, organizados y solidarios que nunca. El gobernador Gildo Insfrán siempre demostró ser un piloto de tormenta. Ahora, más que nunca, lo vamos a necesitar. Porque estamos atravesando un Gobierno Nacional que odia al Estado Presente y lo vino a exterminar. No tenemos dudas: Insfrán está a la altura del desafío y no nos va a defraudar”.