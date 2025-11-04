Nacif: “Los ataques al Gobernador Gildo Insfrán quieren destruir la voluntad del pueblo y solo buscan la intervención federal”

El Intendente de Ingeniero Juarez, Rafael Nacif, indico que “los ataques hacia nuestro Gobernador de todos los formoseños, Dr. Gildo Insfrán, en los medios de comunicación, solo demuestran que sigue la campaña para desprestigiar a nuestra Provincia, a un Gobierno legitimado por el voto del Pueblo, y a un líder reconocido por sus pares gobernadores y máximos referentes del peronismo, que hoy, ven el, a un natural candidato presidenciable”

“Tenemos que identificar estas maneras de ataque, que se filtran en diferentes ámbitos, con actores que estánocupando distintos roles, que ven que no pueden cambiar el resultado de la elección, mienten, siempre, y hasta piden la intervención federal”, explicó Nacif.

Para Nacif,”apoyar en ese contexto a nuestro conductor, es también garantizar que donde haya una necesidad, nazca un derecho, y sobre todo estaremos protegiendo a un Estado Presente”.

“Lo que algunos califican como comunismo, nosotros lo vemos como justicia social. Donde ellos ven dictadura, para nosotros voluntad y confianza popular”, aclaró Nacif.

“Esto recién empieza. La construcción de un País, inclusivo, federal, solidario, prospero, se está formando, y desde este costado norte de Patria, unidos,Solidarios y organizados, guiados por Gildo Insfrán, vamos a proyectarlo”, determinó el Intendente de Ingeniero Juarez.