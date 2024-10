Nacif: “Nuestra historia nos guía, y nuestra unidad nos fortalece”

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif acusó a la oposición de llevar a cabo una “campaña de desprestigio” con el objetivo de debilitar al Gobierno provincial y al gobernador Insfrán, a través de “un intendente que llegó por el Justicialismo y hoy siguiendo sus propios intereses, -que nada tienen que ver con los del pueblo-, presentó un pedido de inconstitucionalidad de la ley de coparticipación, porque quiere que la provincia le envié más fondos”.

Por ello, no dudó en definir que se trata de “una campaña más de desprestigio”, puesto que “como lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, son creadas por opositores que intentan de todas las formas posibles la proscripción del gobernador Gildo Insfrán” por parte de “personajes, a los que no vale la pena nombrar”.

Aunque “no debe tomarse como un hecho aislado” e ironizó que “lo insólito es que lo justificó porque dice que ahora este Gobierno Nacional, (al que alabó), le da más información del dinero que envía por ese concepto”. “En ese sentido solo puedo sintéticamente mencionar que no solo hoy, sino siempre cuando el Gobierno Nacional dejo de enviar partidas para las provincias, como pasa ahora, y paralizó la obra pública, y envió menos coparticipación y dejó a miles y miles de familias sin hogar, fue el Gobierno Provincial el que se hizo cargo”, como ocurrió durante la gestión de Cambiemos, recordó.

Esto gracias a “la determinación política del gobernador Insfrán”, quien “con fondos provinciales amparó y sostuvo a las administraciones municipales, que aunque son autárquicas, recibieron ayuda, así fueron contenidas, y jamás se las desamparó”.

Incluso, puso en relieve que “cuando más centralista fue el Gobierno Nacional, más federal se mostró el Gobierno provincial, y en esos tiempos, como ahora, se hizo, y se hará, a lo mejor sin prisa, pero sin pausa, porque ese es el propósito de nuestro Modelo Formoseño y de nuestro líder y conductor, porque se busca que el desarrollo llegue a todos los formoseños; vivan donde vivan”.

Entonces, “estas acciones de la oposición solo buscan distraernos de lo importante”, aseveró, marcando que “lo importante hoy es la construcción de una alternativa política al Gobierno Nacional, una propuesta seria, justa, solidaria, que nuestro gobernador Insfrán está liderando a través no solo del Partido Justicialista, sino también con la Liga de Gobernadores del Norte Grande, del Litoral, y con la apertura en este armado nacional a todos los espacios que quieren mantener un Estado que garantice derechos”.

Para finalizar, agregó, a modo de reflexión: «Pasamos por cosas peores, y van a venir por más, porque ensuciar es el único camino que transitan los que no quieren respetar a nuestro pueblo, a sus decisiones, a las instituciones, a la división de poderes y a nuestro sistema democrático”, rechazando de esa manera esta nueva campaña de desprestigio, sin embargo, subrayó “no estamos solos. Nuestra historia nos guía, y nuestra unidad nos fortalece”.