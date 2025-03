Nacif pidió a los formoseños que no los distraigan, porque «vienen por todo y por todos»

“En medio de las polémicas insensatas que nuevamente utilizan los que se presentan como oposición en Formosa, -pero estoy seguro solo actúan para cubrir sus propios intereses-, se dieron a conocer más denuncias judiciales, mediáticas, por redes sociales, tratando de afectar al Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán”, dijo el Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif.

“Algunos dicen que cuando se deja de prestar atención al payaso se termina el circo, y que no podemos siempre estar aclarando cosas sin sentido, puede ser que sea así, pero no puedo dejar pasar recordarles que este escenario mentiroso, lo venimos adelantando hace mucho”, sostuvo Nacif.

“Hasta ahora, quienes no pueden ganar las elecciones ni mantener sus partidos, ensucian, inventan, y se ponen un bozal y anteojeras para no ver ni hablar del desmanejo y las irregularidades que comete el Gobierno Nacional. Los que se quejan no hablan de los despidos, del cierre de la obra pública, de las deudas de la Nación a las Provincias, de la quita de subsidios, de la venta de nuestros recursos naturales, la represión a los jubilados, y de la poda de derechos ganados gracias a la lucha de generaciones. Eso se callan los denunciadores seriales, porque tienen una amnesia y una moral selectiva y oportunista. Viven para tratar de generar mucha distracción”, especificó Nacif.

“Vuelvo a sostener que tenemos un Estado Provincial Presente, un líder y conductor que no solo gobierna nuestra Provincia, sino también tiene el reconocimiento de sus pares de la región y del País, porque busca con firmeza y seguridad la reconstrucción de una Argentina para todos. Por eso lo atacan”, indicó.

“Por todo esto, permítanme recordarles que este es el momento de apoyarlo y estar más que nunca unidos, solidarios y organizados”, especificó.

“Desde Formosa se forjará la defensa de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social”, explicó.

“No perdamos el rumbo. Que no los distraigan, con este tipo de campañas, Vienen por todo y por todos. Tengamos memoria. Que no les sea tan fácil avanzar”, cerró el Intendente de Ingeniero Juárez.