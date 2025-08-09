Nacif recordó que el pueblo apoya indiscutiblemente el mandato del Gobierno Provincial 

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, indicó que el retiro de la convención constituyente del bloque de la Libertad Avanza solo demuestra que su interés porparticipar es solo para satisfacer su provecho personal,” algo que solo perjudicaal pueblo, porque no les importa en lo másmínimo resguardar y ampliar, los derechos adquiridos del pueblo”.

En ese orden de cosas, Nacif recordó, que, a algunos de los integrantes de ese bloque, no siendo formoseños, la Provincia los recibió y les brindó múltiples oportunidades, algoque utilizaron para estafar a los productores, aprovecharse y explotar sin permiso nuestros recursos naturales, o bien como paso en otras situaciones ocupar cargos prendidos del saco del justicialismo con el que llegaron y que al que despuésrechazaron y criticaron. “Mientras crecían patrimonialmente estaba todo bien, y reconocían en nuestro modelo formoseño y al Gobernador y conductor el Dr. Gildo Insfrán, como lo más preciado y perfecto, pero en el momento en que su ambición los desbordó, cambiaron el discurso, para pasar a rechazar y cuestionar todo, dejando así visible que su ambición personal no tiene límites”, detalló Nacif.

Igualmente, Nacif comentó que este grupo. “nos tiene acostumbrados una y otra vez, desde hace años a pedir la intervención federal, porque no pueden ganar democráticamente una elección”.

Nacif, en ese contexto, agradeció al pueblo formoseño, que elige con el setenta por ciento de los votos, al Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán, en cada acto eleccionario, algo que consideró demuestra la sensatez, firmeza, y confianza de los ciudadanos, algo que aporta también una legitimidad indiscutible al mandato”.