Nacif sostuvo que ante reiterados ataques mediáticos, “no nos dejemos confundir”

Compartir

Linkedin Print

Ante los reiterados ataques de medios de comunicación nacionales que se han llenado de críticas infundadas hacia Formosa, el Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, sostuvo que “entendemos que puede haber interpretaciones distintas sobre un mismo hecho. Pero el hecho no cambia. Y en Formosa el hecho más importante es que no hay muertes por coronavirus”.

Asimismo, recordó que “nuestro sistema sanitario está preparado para esta contingencia y que las medidas que se toman son las adecuadas para frenar la peligrosa expansión del virus que está muy avanzado en otras provincias, sobre todo en las que nos rodean”.

“En todo el territorio se multiplico la presencia de fuerzas de seguridad provinciales para tener una mayor inspección de los límites y las fronteras. Los controles de ingreso, de circulación y los centros de aislamiento por la cuarentena, son únicos en el país. Por eso los resultados también son más que favorables, menos de doscientos casos de coronavirus”, explicó.

“Estamos convencidos de que en los ataques que recibe Formosa de los medios y de los políticos opositores se cuestiona no a una persona, se cuestiona a un gobierno federal, a las instituciones que en ella funcionan de manera independiente, como a los tres poderes del estado, y al mismo pueblo que ha ratificado a este gobierno por otro mandato”, agregó el intendente.

“Estamos a meses de las elecciones y se usa partidariamente a esta pandemia y a la cuarentena, para descalificar y tratar de ensuciar una gestión impecable”, indicó.

“No nos dejemos confundir. Sigamos manteniendo a Formosa unida y segura. No perdamos la fe, sepamos diferenciar la paja del trigo. Y recordemos siempre, que Dios escribe derecho, con renglones torcidos”, cerró el Intendente Rafael Nacif.