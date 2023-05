Nacif sostuvo que el pueblo formoseño permanecerá unido esclarecido y movilizado en apoyo a Insfrán 

Como se recordará la Corte Suprema de Justicia decidió intervenir en el proceso democrático y para ello ordenó la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán en una clara intromisión en la institucionalidad de las provincias argentinas. El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif indicó que “ya no disimulan su intención de gobernar el País, con un mensaje de este tipo que se asemeja al de un golpe de Estado porque no dejan votar en paz a los ciudadanos».

Nacif, explicó que “ellos usan el poder judicial para imponer decisiones políticas proscribiendo e impidiendo el voto popular. Asimismo, sostuvo que cada vez visibilizan más que son parte de la oposición.

Nacif, coincidió en voces que se alzan en todo el País, que sostienen que “esta Corte Suprema está atropellando a la democracia argentina, porque daña profundamente el sistema republicano que rige en nuestro país y nos pone al borde de la ruptura democrática».

Nacif explicó que, en estas tierras, la oposición plantea de manera equivoca como estrategia nuevamente la mentira, los ataques y la difamación y ahora un intento de proscripción de nuestro líder el Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán, porque desconociendo la Constitución Provincial quieren instalar que no está habilitado para competir en los próximos comicios. “Yo entiendo que son tan débiles sus argumentos que no vale la pena mencionarlos”, pero ante estos hechos que no deberían de sorprendernos, es importante que sepan que los formoseños estamos unidos, esclarecidos y movilizados en apoyo a Insfrán”, indicó con plena seguridad.

Nacif determinó que el Poder Judicial nuevamente se manifiesta en contra de los principios democráticos que rigen nuestro país y se arroga el derecho a estar por encima de la voluntad del pueblo argentino.”

“Van por el federalismo y la decisión soberana de las provincias argentinas, y encuentran lastimosamente en Formosa, a sus aliados locales, y laderos que solo buscan satisfacer sus propios intereses y que ensucian y mienten, porque no pueden ganar una elección en territorio decentemente”, detalló Nacif.