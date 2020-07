Nacif ve con mucho optimismo el desarrollo inmediato de la localidad de Ingeniero Juárez

Compartir

El Intendente de Ingeniero Juárez Rafael Nacif indicó que “estamos en la víspera de cumplir los noventa años de nuestra querida localidad de una manera muy particular, transitando esta pandemia”. Esto llevó, a ser prudentes con los detalles de las actividades a realizar por los festejos, a lo que agregó; “coordinamos acciones con nuestro equipo de trabajo, y referentes de la comunidad, y así, somos testigos, de que diariamente tenemos más colaboradores a los que les estamos agradecidos por sumarse a embellecer esta fecha tan importante para todos”.

“Más allá de los desafíos propios y protocolos que tenemos que aplicar y hacer cumplir éste año, en este contexto, es reconfortante y nos llena de orgullo ver la participación activa de nuestro pueblo. Se están haciendo murales nuevos, entrevistas, recopilando historias de nuestra ciudad, que están siendo difundidas a través del Facebook de la Municipalidad”, agregó.

Nacif, detalló que “cada uno de los entrevistados aporta su testimonio en la reconstrucción de nuestro pasado, hasta llegar a este momento actual, que nos encuentra en un Ingeniero Juárez más unido, más organizado y todo esto gracias al trabajo que aportamos todos los días del año para lograrlo”.

Nacif, agregó que “todo esto lo hacen sin dejar de lado su agenda cotidiana de trabajo”, ya que para dar un ejemplo, comentó que “regresaba de participar de una reunión con parte de la comunidad, donde trabajaron en un reglamente interno para la normalización de su tierra”.

Igualmente recordó que todas las áreas y direcciones de la Municipalidad están sumando sus ideas a las actividades que en su mayoría serán virtuales, y apuntó a dejar en claro que “a pesar de los momentos que estamos viviendo creemos que vamos a lograr la infraestructura que nos esta faltando para hacer un Juárez cada vez más inclusivo, confortable y moderno”.

El intendente, sostuvo en ese orden de cosas que ya transcurrieron noventa años desde aquellos primeros pobladores que llegaron atraídos por las inmensas pasturas. “Dice la historia, que venían chaqueños, santiagueños, salteños a poblar estas regiones, y yo siempre digo que Juárez es un pueblo signado a ser protagonista en el contexto provincial porque tiene la particularidad de ser un pueblo intercultural y bilingüe. Nuestra comunidad está compuesta por las etnias tobas, wichi y criollos; siempre entendimos que esa diversidad nos fortalece”.

“Yo creo, que vamos a estar a la altura de las circunstancias para hacer un Juárez cada vez más lindo”, especificó.

“Recuerdo, que no hace mucho tiempo, nosotros siempre vivíamos con ruedas pantaneras y cadenas de auxilio por qué estábamos a 260 km de Ibarreta adonde terminaba el asfalto, y a 234 km para el lado de Salta. Así, nosotros mirábamos al cielo para saber que tipo de cubierta poner porque para donde sea teníamos camino de tierra y hoy vemos que para donde queramos ir tenemos asfalto, tenemos conectividad; y muchas de las cosas que no hace mucho tiempo no teníamos”, detalló.

Además, explicó que todo el progreso los puso muy contentos y reconoció que se trata de “una felicidad que está relacionada con el firme acompañamiento que siempre tuvo con Juárez el Gobierno de la Provincia”.

Los últimos anuncios, y entre ellos la noticia de que se va a terminar el gasoducto, convertirá a Juárez en la primera localidad que va a tener el gas natural, porque es un pueblo que ya tiene la red troncal de la distribución hecha, y cuando eso pase se solucionara un desafío histórico.

“Pasa lo mismo con el agua, cuando teníamos mucha nos inundábamos en toda la parte sur, se construyo el deflector que tanto ansiábamos y ya lo tenemos en funcionamiento. En breve, se estará terminando también, la planta potabilizadora de agua que traerá más desarrollo a estas tierras, y es por eso que vemos con mucho optimismo nuestro futuro inmediato”, finalizó.