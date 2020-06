Nació Abril, la hija de Barby Silenzi y El Polaco: “Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar”

Compartir

Barby Silenzi y El Polaco le dieron la bienvenida al mundo a la pequeña Abril. La niña y la flamante mamá se encuentran en perfecto estado de salud en medio de una situación difícil por el brote de coronavirus en la Argentina. La presentación oficial se hizo vía Instagram, donde el cantante de cumbia publicó la primera imagen de la recién nacida.

“Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás… en un momento que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas… hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercer princesa y mi corazón explota de alegría… compañera, amiga, novia… mi amor Barby Silenzi te amo me haces muy feliz… se las presentamos ella es #ABRIL”, escribió el Ezequiel Iván López Cwirkaluk en sus redes sociales. El texto estuvo acompañado por dos imágenes junto a su pareja y la bebé recién nacida.

La bailarina tuvo una cesárea programada el lunes 1 de junio. A primera hora se acercó a la institución médica junto con el cantante para recibir a la beba. Es la tercera hija de él –que ya es padre de Sol y de Alma– y la segunda de ella –que tiene a Elena–.

El último fin de semana, las hijas del cantante y la bailarina celebraron un baby shower privado en donde le dibujaron la panza a Barby esperando la llegada de su hermanita.

Un casamiento fallido

Semanas antes del nacimiento de su hija, El Polaco le propuso casamiento a Silenzi. Y cuando intentó sacar el turno de manera online se dio cuenta de que no podía ya que los registros civiles no están funcionando por la cuarentena que rige en la Argentina desde el 20 de marzo.

El cantante compartió en sus redes sociales una foto del mensaje con el que se encontró al querer sacar un turno. “En línea con las acciones que está llevando adelante el Gobierno de la Ciudad junto con el Gobierno Nacional, la atención de las Sedes Comunales se encuentra suspendida hasta una vez finalizado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”, se lee en la página del Gobierno.

“Conste que me quise casar y la pandemia no lo permitió. Te amo, @barby_silenzi”, bromeó el cantante con respecto a las actividades que se pararon luego de que decretaran la cuarentena total con el fin de evitar la transmisión del coronavirus.

Entonces, la bailarina aprovechó la situación para hacerle un reproche: “No importa, mi amor. Tenemos todo el tiempo del mundo, así que no te salvás”.

Su historia de amor

Barby y El Polaco se conocieron en 2016 cuando fueron pareja en el Bailando. Había una fuerte química entre ambos en la pista y los rumores de romance comenzaron a circular. Ellos solo afirmaban que eran amigos y que tenían una buena relación laboral, pero era obvio que algo más pasaba entre ellos.

En el verano de 2017, el cantante hizo su primera temporada teatral en Villa Carlos Paz y conoció a Silvina Luna. Al principio ocultaron su amor, pero luego blanquearon que estaban juntos. Este noviazgo tuvo varias idas y vueltas, hasta que pusieron un punto final en 2018.

El año pasado, el Polaco regresó a ShowMatch con Noelia Marzol como su compañera de baile. Entre ellos había buena onda y por los constantes coqueteos en la pista comenzaron las sospechas de que el intérprete y la actriz tenían un romance.

Pero Silenzi era quien había logrado conquistar su corazón. Después de cuatro años de especulaciones, el Polaco blanqueó su relación ante Marcelo Tinelli: “Con Barby estamos arrancando ahora algo de verdad”. Y ante la sorpresa de muchos de los presentes, agregó: “Después de cuatro años, de conocernos en esta pista, somos novios”. Desde entonces, nunca más se separaron.