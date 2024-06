Nació Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera

Nació este martes Cruz, el primer hijo varón de Nicole Neumann y Manu Urcera. La modelo dio a luz a su bebé en la clínica Suizo Argenina. «Fue por cesárea, pesó 3 kilos 700 gramos y midió 50 centímetros», reveló el piloto de automovilismo a Revista Gente.Ahora habrá que esperar que la mamá de Sienna, Indiana y Allegra Cubero haga la presentación oficial del bebé a través de las redes sociales, con una tierna foto.

Días atrás, su hermana, Geraldine Neumann había contado que «el bebé no para de moverse», razón por la cual Nicole «ya no duerme, se levanta todo el tiempo para ir al baño porque está a full».

Además, había manifestado’Gege’ que toda la familia estaba «con mucha ansiedad» por la llegada del nuevo integrante, así como también que + tenían «muchas de ver al bebito y llenarlo de besos».

La modelo Nicole Neumann está transitando el último mes de su primer embarazo junto a Manuel Urcera y dio algunos detalles a través de sus redes sociales acerca cómo está llevando esta última etapa de cara al nacimiento de Cruz.

En el programa Socios del Espectáculo (El Trece), confirmaron que Nicole tendrá una cesárea programada con fecha para el 16 junio, por lo cual faltarían nada más y nada menos que diez días para la llegada de su primer hijo varón. Durante todo el embarazo, la modelo se mostró muy activa en sus redes sociales y fue comentando con todas sus vivencias. Desde cómo iba creciendo su pancita, hasta los cambios en la casa, y sus rutinas día a día con un bebé en camino.Es por eso, que aun faltando pocos días para el parto, las cosas no podían darse de otra manera, y Nicole hizo un posteo en sus historias contando que se encontraba ultimando algunas cuestiones importantes y cómo se sentía frente a ello.