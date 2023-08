Nació el amor: Javier Milei y Fátima Florez están en pareja

Este lunes, en su columna en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), Marina Calabró aseguró que Javier Milei está en pareja con Fátima Flórez. La periodista de espectáculos afirmó que el candidato a presidente por La Libertad Avanza y la artista están juntos desde “hace 45 días”.

“Estamos en condiciones de confirmar, sin potencial, porque hablamos con las dos partes y ambas nos confirmaron la información. Los dos blanquearon al instante así que estamos en condiciones de afirmar que se ha formado una pareja, están de novios Javier Milei y Fátima Florez hace 45 días”, dijo la periodista.

“540 es Fátima Florez. En el discurso de agradecimiento de los votos, el 13 de agosto a la noche de Milei, le agradeció a su hermana, a sus perros, los hijos de cuatro patas y a la 540. Una suerte de código encriptado para referir a Fátima”, explicó Calabró y se explayó sobre el sentido de las palabras del libertario tras imponerse en las PASO: “180 más 180 es 360, eso deja inmersa a toda la política en el discurso anticasta, y 180 es la transformación. Esto lo acordaron entre los dos, lo que omitió decir es que esto fue creado con y por ella, porque para Fátima el 540 son tres etapas de cambio de 180 grados”.

Según el relato de Calabró, ellos se conocieron en el programa de Mirtha Legrand, que se grabó el 3 de diciembre de 2022. “Fátima imitó a Cristina Fernández de Kirchner y ahí armaron como un paso de comedia donde él la peleaba”, explicó y aclaró que en ese momento no pasó nada. Fue el jefe de prensa de la imitadora y actriz, Alejandro Veroutis quien oficio de celestino cuando semanas atrás lo invitó a Milei a verla al teatro. En ese momento no pudo asistir pero hubo intercambio de números de celulares y comenzó el contacto entre ellos vía WhatsApp.

“Es muy lindo habernos encontrado, nos hacemos mucho bien. El tiempo vuela cuando estamos juntos. Es muy reciente, tenemos una conexión espiritual de otra dimensión. Es un caballero, súper cariñoso, realmente es un excelente ser humano además de muy inteligente ”, le confesó la humorista a la periodista.

Por su parte, el libertario también confirmó la relación: “Me dijo que el domingo de las elecciones, antes de ir al búnker estuvo con ella. ¿No viste que yo llegué casi en estado zen?”. Calabró dijo que “hay mucho pernocte, él entra con su auto a la cochera de la casa de Fátima, en el barrio de Belgrano. Otro dato es que ya hicieron una primera tímida salida a un lugar escondido, medio cerrado, en complicidad con el dueño para que no los alcancen las cámaras”.

En Intrusos, Guido Záffora también leyó un mensaje que el propio Javier Milei le envió al periodista cuando este le consultó por el rumor. “Sí, nos estamos conociendo. La primera vez que nos vimos fue en el programa de Mirtha Legrand”, le respondió confirmando el romance y le contó que si bien en ese momento ambos estaban comprometidos -ella con su marido de más de 20 años, el ex productor, Norberto Marcos- hubo miradas.

“La re veo de primera dama”, le dijo Záffora, a lo que el candidato a presidente por La Libertad Avanza respondió: “Estamos muy felices”.

Recordemos que la cantante Daniela, la anterior pareja mediática de Javier Milei habló en los últimos días de la relación que mantuvo con el libertario, a quien llenó de elogios. “Lo felicité y me contestó. Cuando estaba con él no hablamos jamás de política, era exclusivamente economista. Hablamos hasta el 2019 y creo que empezó con todo esto de la política en el 2020″, dijo la artista la semana pasada en diversas entrevistas.

“Siempre le voy a desear que llegue a lo que más quiera en la vida, porque es una persona que yo quise mucho. Me acompañó mucho en un tema difícil de una de mis hijas y no cualquier acompaña en ese momento”, dejando en claro que guarda un gran recuerdo del candidato presidencial.

Relacionado