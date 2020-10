Nació en Miami, es seguido por tres selecciones y juega en Argentinos Jrs.: Miljevic, el juvenil que Boca podría repatriar

Compartir

La crisis argentina de 2001 motivó a sus padres a mudarse a Estados Unidos en busca de un futuro mejor para su retoño. Ese mismo año nació en Miami Matko Miljevic, una de las últimas joyas de Argentinos Juniors que fue ofrecida a Boca en los últimos días. En paralelo a las negociaciones con Damián Batallini, que parecen haberse estancado tras el interés de Atlético San Luis de México, los clubes iniciaron una conversación por el volante de 19 años.

Según contó hace un tiempo, un reclutador de jóvenes talentos de Lanús le vio pasta y lo formó cuando recién despertaba su pasión por el fútbol. Se inició en las preinfantiles de Boca pero el hoy entrenador de los seleccionados Sub 23 y Sub 23 Fernando Batista, que en ese entonces era coordinador de las inferiores de Argentinos Juniors, convenció a los padres de que se mudara del Xeneize a La Paternal, donde se desarrolló y potenció desde el año 2010.

Al seguimiento de los entrenadores nacionales se les sumó el de emisarios de Estados Unidos que lo convocaron para disputar algunos partidos con la camiseta norteamericana. Pero no fue el único ofrecimiento que tuvo Matko: por su ascendencia croata fue tentado por el combinado juvenil balcánico para formar parte de su equipo. “Lo tomo con tranquilidad todo esto, trato de mejorar día a día. En el futuro se verá. Yo lo disfruto al máximo, estoy muy contento”, expresó en una entrevista realizada el año pasado.

En 2019 tuvo su debut profesional justamente contra Boca por la Copa de la Superliga. De gran dinámica y versatilidad, se convirtió en una de las apuestas del plantel conducido por Diego Dabove aunque en las últimas semanas fue separado por no haber resuelto la renovación de su contrato. A la par surgió un interés desde Europa y la MLS, mientras que dentro del Consejo de Fútbol xeneize llamó la atención y pasó a ser evaluado junto al cuerpo técnico comandado por Miguel Ángel Russo.

El estadounidense que vistió la camiseta número 10 de la selección argentina Sub 18 en el Torneo La Alcúdia el año pasado (fue una de las figuras e incluso estuvo en el once ideal) todavía no tiene definido su futuro con la insignia internacional pero según se pudo averiguar, está en carpeta del Bocha Batista para representar al elenco albiceleste sub 20 en el futuro próximo.

A la espera de la reanudación del campeonato argentino, Miljevic no fue considerado por el entrenador del Bicho en los últimos amistosos contra Boca y Tigre. Los pasos a seguir serán los siguientes: prolongar su vínculo con la institución de La Paternal o encontrar una salida consensuada que le reditúe a ambas partes y luego definir su futuro como juvenil internacional. Boca asoma en el horizonte y suena tentador para cualquier futbolista. La incertidumbre que genera el postergado e inactivo mercado local más la indecisión por la vuelta oficial del torneo mantiene en stand by a una tratativa que podría reactivarse de un momento a otro.

“Hubo varias propuestas, varios intereses de Europa, también varios de la MLS. La verdad es que intento de estar tranquilo y que eso maneja mi representante con mi papá. No quiero meterme en eso. Es algo que no me interesa. Ahora tengo una casa acá. Yo siempre estaré agradecido a Argentinos, que es el club que me formó como persona y como jugador, pero obviamente siempre sueño con dar ese salto de calidad”, reflexionó en diálogo con Marca el volante que, por ahora, permanece en La Paternal.