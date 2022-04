Nació Índigo, la hija de Evaluna Montaner y Camilo

Compartir

“Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta.Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa!”, escribió Camilo en su cuenta de Twitter.

Emocionado, el cantante agregó: “Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá!! Creció La Tribu (Soltando el teléfono otra vez para hacer otra siesta los 3)”.

Las imágenes compartidas por la pareja en Instagram confirmaron lo que circula hace días, pero aún no revelaron la fecha exacta del nacimiento.

Días atrás, el flamante abuelo Ricardo Montaner ya había revelado que Evaluna y Camilo habían tomado la decisión de recibir a su hija en un ambiente íntimo, tradicional y familiar, un parto en casa.

El intérprete de Buenos días, Tutu, Vida de rico, Ropa cara y Manos de tijera se casó con la actriz y cantante en febrero 2020. Su espectacular boda conmocionó a sus millones de fans y, a pesar de que decidieron hacer una vida juntos, no dejaron de compartir algunas imágenes de su vida privada, desde videos virales bailando juntos hasta fotografías desde la intimidad de su hogar, los enamorados derrocharon miel.

Pero la sorpresa que enloqueció a toda la familia Montaner y al público llegó meses después, cuando los recién casados anunciaron que se encontraban en la dulce espera de su primer hija a quien, desde el principio, nombraron Índigo. Lo anunciaron de la forma más original: a través de una canción. Y desde ese entonces, Evaluna compartió el avance de su embarazo a través de sus redes sociales.

Índigo es un nombre poco común que se utiliza tanto para hombre como para mujer. Esta fue una de las razones por las que la pareja lo eleigió para la pequeña, aún sin saber el género.

Una historia de amor

que se convirtió en familia

La historia de esta pareja inició de manera particular, a distancia, para ser exactos. Él en Bogotá y ella en Miami. En medio de esto, Camilo empezó a conquistar a Evaluna con Medialuna; una de las canciones más dulces que le ha compuesto el artista. “Nunca vine a Estados Unidos como tal. Más bien, me mudé a Evaluna. Ella fue el siguiente paso en mi vida. Mi corazón siempre lo supo” mencionó el intérprete de “Índigo”.

Luego de casi dos años separados físicamente, la pareja empezó a compartir con sus fans el paso a paso de su relación: su compromiso y matrimonio que, de hecho, fue relatado con las canciones “No te vayas”, “Por Primera Vez”, “Favorito” y, posteriormente, la compra de su primera casa con “Vida de rico”.

En los vídeos de YouTube de la pareja, muestran pequeños retazos de su vida íntima. Es que para Camilo, sus fans pasaron a ser la Tribu. La conexión que ha creado entre su público fiel hasta ahora, se ha convertido en el motor principal de su éxito y fama. Con los pies sobre la tierra, reconoció que “Índigo es una inspiración, me estreno como papá y va a ser una bocanada a las canciones que seguramente llegarán” sonríe con ilusión.

