Nación autorizó la suba del gas y la garrafa de 10 kilos ya vale $ 507

La Secretaría de Energía de la Nación autorizó los nuevos valores de referencia del gas licuado de petróleo en garrafas con un 20% aproximado distribuido entre abril, mayo y junio. De acuerdo a la resolución 294/2021 publicada en el Boletín Oficial, el nuevo precio de referencia para la garrafa de 10 kg, la más usada en Formosa, tendrá un costo de venta que con los valores impositivos quedó a 507 pesos en comercios y distribuidoras.

En ese sentido Ricardo Azar, presidente de la Cámara de Operadores y Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo, desde donde venían reclamando el incremento, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a esto.

“Este es un incremento muy por debajo de las expectativas de la distribución porque si nos ponemos a analizar tenemos una deuda respecto a la inflación de casi un 300% todavía, pero entendemos que también las posibilidades que tiene el Estado nacional en ir corrigiendo los desvíos tuvo el programa Hogar entre 2015 y 2019 no le dio los incrementos que debía darle, es muy difícil porque estamos muy retrasados y lo que está priorizando el gobierno en la emergencia pública dictada, porque así lo dice la resolución, es que los sectores más vulnerables de la sociedad no sufran este incremento entonces existen limitaciones presupuestarias, lo que sí surge claro es que este aumento que se les dio no solo a las distribuidoras sino que a los fraccionadores no va a impactar en el beneficiario del programa Hogar al que se le está dando también un aumento de subsidio para que siga pagando la garrafa a lo que pagaba al 1 de junio del año pasado”, explicó.

Acotó que la suba “es de un 23% aproximadamente, varía también por provincia, se acomodaron los apartamentos que permiten a la ley en base a las distancias, en Formosa hoy la garrafa tendría que estar 507,22 pesos y en Buenos Aires está 492 pesos, eso lleva un poco de equidad al sector y a la industria, todas las bocas de carga están hacia el sur de nuestro Apis y llevar el producto hacia el norte es muy difícil, se trató de compensar eso a través de esos apartamentos para que puedan tener gas disponible en este invierno porque los costos no están dando y se está haciendo muy difícil comercializar la garrafa”.

“A nuestro sector le dieron un aumento de alrededor del 20% en nuestros márgenes y hoy una cubierta de hace 6 meses a esta parte, aumentó un 75%, se están retomando los precios de la economía y se nos hace muy difícil a nosotros, este aumento en el margen nos ayuda muchísimo para que podamos seguir distribuyendo y abasteciendo a la sociedad”, destacó.

Azar contó además que tienen una mesa de diálogo con funcionarios de la Secretaría de Energía, “abrimos un canal de diálogo, sabemos que el gobierno tiene dificultades presupuestarias, por el momento estos son aumentos que se dictaron, nosotros vamos a hacer los mayores esfuerzos en entregar las garrafas, estos precios no alcanzan para la distribución presupuestaria que tiene un precio mayor, pero sí ayuda a que todos los beneficiarios que se acerquen a los portones y las puertas de las plantas van a tener una garrafa a un precio que puedan adquirir porque tener una garrafa a un precio que la gente no pueda comprar tampoco es bueno, hay que hacer un equilibrio entre las necesidades del sector y las necesidades de la población, encima son ciudadanos de más vulnerabilidad, más cómo está la situación con la pandemia”.

“El Programa Hogar establecía un mecanismo de ajuste automático en forma trimestral, eso lo cambiaron y eso es a lo que tenemos que apuntar, que se vaya tanto aumentando progresivamente a tarifazos la garrafa, pero también el beneficio de los sectores vulnerables, esto lleva a poner mucha plata en subsidios para el estado con una economía que parece que está comenzando a despegar pero tenemos limitaciones, este aumento nos ayuda muchísimo a enfrentar un poco el invierno para seguir abasteciendo, realmente sirve, pero no es lo que esperábamos, hoy tenemos un cálculo de que a nuestro sector le están debiendo con rentabilidad 136 pesos por garrafa de margen, pero la realidad también indica que se atrasó y hay que ir buscándole la forma de volver a esos senderos de que las empresas distribuidoras puedan obtener una rentabilidad no solo sobre sus costos porque hoy seguimos con la problemática de no poder renovar unidades, estamos trabajando con créditos blandos buscando una solución intermedia para que de a poquito vayamos contentando a nuestras empresas”, expresó.

Para finalizar aseguró que “el consumo de garrafa está creciendo año tras año, nosotros lo atribuimos a que es un combustible muy barato respecto a otros bienes y servicios, está mal comparar una garrafa con un kilo de carne, pero la economía y los precios de la economía fueron creciendo muchísimo y el precio de la garrafa quedó retrasado, si lo comparamos con el gas natural y la energía eléctrica la garrafa es cara, pero cuando lo comparamos con otros productos es barata, la percepción que tiene la gente es que la garrafa es barata y se vuelca mucho al consumo de gas en garrafa cuando tiene estos precios, si lo ponemos en comparación regional, Argentina es el lugar donde más barata está la garrafa de kilos”.

