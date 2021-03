“Nación cambió el DNU por las protestas en Formosa, pero el Gobierno de acá está desperdiciando la oportunidad”

Compartir

Linkedin Print

El domingo, el Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19 ratificó todas las medidas y protocolos que tienden a evitar la propagación del virus en Formosa; según se justificó la decisión fue adoptada teniendo en cuenta los brotes de contagios de coronavirus verificados en la provincia y el contexto crítico de la región geográfica.

La información fue dada a conocer en respuesta a la publicación en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 168/21 del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se prorrogan las medidas del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en el país.

En este sentido, la Dra. Agostina Villaggi -quien promovió junto a un grupo de abogados un habeas corpus- dijo al Grupo de Medios que “Nación cambió el DNU por las protestas que se suscitan en Formosa, y el Gobierno de acá está desperdiciando una buena oportunidad”.

“El domingo la provincia ratificó que siguen vigentes los protocolos de ingresos, exigiendo un aislamiento preventivo de 14 días por más que la persona ingrese con un PCR negativo y sin presentar síntomas compatibles con la enfermedad”, comenzó diciendo y agregó que ante esto “nosotros decidimos instar a la justicia mediante una acción de habeas corpus que lo presentamos ayer y hoy nos avisaron que justicia le pidió a la provincia que informe la situación de las personas a las que patrocinamos, quienes tras ingresar con PCR negativo están en aislamiento y pedimos que se las libere porque conforme al nuevo DNU no deberían estar encerradas”.

Asimismo, clarificó que no desconoce que las provincias tienen facultades de establecer medidas sanitarias, pero “lo que no se puede hacer es desconocer una norma federal que tiene rango y jerarquía superior a cualquier disposición provincial, eso lo establece la Constitución Nacional”.

“El DNU fue hecho a la medida de Gildo Insfrán, porque Formosa es la única provincia que exige aislamiento preventivo a las personas que ingresen a su territorio con un PCR negativo”, aseveró la letrada.

“Entiendo que el gobierno nacional le tiró un salvavidas a Insfrán ante las protestas y el descontento social por las medidas restrictivas, y el Gobierno de la provincia está desperdiciando una muy buena oportunidad”, cerró Villaggi.

Compartir

Linkedin Print