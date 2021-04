“Nación no le hace ningún favor a Formosa, tienen que entender que no le debemos nada”

Compartir

Linkedin Print

El senador nacional José Mayans (PJ), en diálogo con el Grupo de Medios TVO, aseguró que “Nación no le hace ningún favor a Formosa”, al responderle al diputado nacional Waldo Wolff quien había manifestado que la provincia del norte “vive del Estado Nacional”. Mayans aseguró que Formosa “no le debe nada a la Nación” y que ésta existe “gracias a las provincias, se recauda prácticamente en todos los territorios”.

“Acá hay que comprender que somos un sistema federal donde hay un gobierno central y provincias con administraciones propias, cada una actúa de acuerdo a su competencia, la obtención y la aplicación de los recursos que está regulada por la ley de administración financiera es el tema central, la obtención de recursos se hace a través del sistema de la AFIP y es un sistema de captación federal, la nación existe gracias a las provincias, se recauda prácticamente en todos los territorios de las provincias, son seis los impuestos que están en forma central pero se distribuyen en forma primaria entre nación y provincia y después a todas las provincias, esto es lo que determina la ley de coparticipación”, explicó.

“Nación no nos hace ningún favor, ninguna provincia le hace un favor, hay un convenio que se hace entre nación y provincia y la obtención de estos recursos se hace en todo el territorio nacional y está el tema del IVA, del impuesto agregado, ganancias, derechos a la exportación e importación, el tema de las transacciones comerciales como impuesto al cheque como también la percepción por los aportes de la seguridad social y el impuesto a combustible líquidos y sólidos, esos son los recursos centrales que tiene la nación y en todo el territorio nacional que se distribuye de acuerdo a sus índices; distribución primaria entre nación y provincia, secundaria por los índices de coparticipación a las provincias”, acotó.

“No tenemos comercio exterior porque eso es de competencia nacional, sin embargo la exportación e importación que se produce a través de Formosa la percibe el gobierno nacional sin remitir un solo peso a la provincia porque eso está estipulado así por ley, lo que tienen que entender es que no le debemos nada a la nación, somos parte del estado federal argentino, tenemos derechos como provincia a percibir coparticipación y rendición que se hace a través de las legislaturas provinciales, este es un sistema federal”, explicó.

Respecto a que el tema Formosa no se agota y es motivo de reiterados cruces en el Senado como en la Cámara de Diputados, Mayans aseguró que “hay una estrategia mediática de algunos medios nacionales que atacan a todo lo que vendría a ser un esquema de oposición a lo que intereses que ellos tienen, a esta campaña ya la vimos con Macri, no debemos olvidar que llegó al gobierno acompañado por una serie de medios que le mintieron en forma descarada al pueblo argentino, estos medios buscan la forma de desprestigiar gobiernos como el de Formosa, Santiago del Estero, de San Luis, La Pampa, que son provincias que no tienen deudas, que no tienen déficit, que son ejemplo en recaudación y que en este tema de la pandemia vinieron a ver si podían sacar algunos votos más, esta es la realidad”.

En relación a las nuevas restricciones aplicadas en el país ante la llegada de la nueva ola de coronavirus y que en Formosa se traduce como mayor presión sobre el comercio, reconoció que “hay un agotamiento de todo el equipo de salud que desde hace un año están todo el día con este tema, trae una exigencia muy fuerte en el equipo de salud, gente especializada en terapia intensiva no se encuentra en cualquier lugar, hay un esfuerzo sobrehumano y se valora mucho lo que hacen, están prácticamente 24 horas con la emergencia y es entendible que haya sectores a los que les preocupe el tema económico, comprendemos eso y hay razón, el estado toma medidas y los argentinos debemos ver la forma de ir saliendo de esto de la mejor manera posible y con el menor costo posible, pero para eso tenemos que tener un esquema de diálogo, no haciendo actos políticos donde en vez de ayudar a mejorar la situación la agravan”.

“Entiendo que la gente está conmovida en el mundo por este virus, todos lo estamos, acá nadie quiere que se ponga en riesgo la vida, eso altera el comportamiento social y las exigencias en materia social, hay gente que perdió empleos, está el tema de comercialización, producción, pone esto en alerta el sistema de gobierno nacional donde la gente espera respuestas y al principio esa respuesta es la vacunación, segundo es tomar las medidas sanitarias que advierte el gobierno como el uso del barbijo, distanciamiento, esta es una crisis sin precedentes. Vamos a tener que tener mucha solidaridad y comprensión y no estar buscando votos más para su sector político”, finalizó Mayans.

Compartir

Linkedin Print