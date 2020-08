Nación y Provincia trabajan en un plan de acceso al agua para productores de la agricultura familiar

Compartir

Organismos nacionales y provinciales trabajan coordinadamente en la implementación de un plan de acceso al agua que permita a comunidades de agricultores y agriculturas familiares así como a los pueblos originarios incrementar su producción de alimentos y garantizar un derecho humano fundamental.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a través de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (SAFCI) y la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) y el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Busca responder de manera oportuna a una necesidad que se hace crítica en el contexto de la emergencia social y sanitaria desencadenada por el COVID-19, y está financiada con recursos del Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (PISEAR).

En su etapa inicial, se priorizaron a las regiones del NOA, NEA y CUYO. La convocatoria para la presentación de subproyectos de acceso al agua vence el 28 de agosto de 2020.

En este marco, el subsecretario de la Producción, Alejandro García, y el delegado de Agricultura Familia Campesina e Indígena en Formosa, Lucas Rodríguez, acordaron con los intendentes de Pozo del Tigre, Las Lomitas e Ibarreta, acciones a seguir en la implementación de los proyectos, trabajando conjuntamente Provincia, Nación y Municipios con el marco político del Modelo Formoseño.

Así lo confirmó el intendente de Pozo del Tigre, Alfredo de Young, al señalar que el plan comprende tres proyectos: perforación o pozo calzado; placa hasta 16 mil litros; y riego para agricultores.

“Es un plan nacional que se baja a través de Agricultura Familiar, un trabajo en conjunto que hacemos ahora tanto Nación, Provincia como Municipio. Antes no teníamos esta posibilidad ya que fueron cuatro años perdidos en que no pudimos tener beneficios de estas características”, señaló el jefe comunal.

Manifestó que “es un plan que venía hace tiempo pero no teníamos acceso, ahora salió y estamos trabajando con la gente del ministerio y del INTA, rellenando, cargando fichas”.

Sin problemas de falta de agua

Por otra parte, De Young comentó que gracias a las obras de aprovechamiento de recursos hídricos del Gobierno provincial, su localidad cuenta con agua en la actualidad, a pesar del contexto de sequía que vive Formosa.

“Gracias a esta obra tan importante que hizo el Gobierno provincial de traer a través del canal del bañado La Estrella, por riacho El Salado que pasa a 5 kilómetros de la localidad, en este momento se encuentra lleno. Ahí se instaló un sistema de bombeo hacia la reserva de agua potable; entonces, tenemos cargado el reservorio y el canal”, detalló.

“En el pueblo, en el casco urbano, no tenemos problemas de agua, todos están abastecidos a través de la red de agua potable y a la zona rural acarreamos con camiones para el consumo humano”, precisó el intendente.

En cuanto al agua para brindar a los animales, señaló que existe un trabajo con el Ministerio de la Producción y Ambiente para realizar perforaciones.