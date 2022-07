Nacional Sub 16 de Vóley: Santa Fe y Metro se quedaron con los títulos

Compartir

Este domingo finalizó el Campeonato Nacional Sub 16 en Villa María con dos definiciones para el infarto en el Salón de los Deportes.

En primer lugar, Santa Fe masculino se había adelantado 2-0 ante Mendoza pero los de Cuyo reaccionaron para llevarlo al quinto ser, parcial en el que contaron con una importante ventaja. Santa Fe, en una gran remontada, terminó festejando por 15-12.

En la final de las chicas, Metro y Santa Fe también protagonizaron cinco sets. El equipo de Capital Federal empezó en mejor nivel, pero las santafesinas recuperaron contundencia y lo dieron vuelta 2-1. No obstante, Metro fue más precisa en los momentos clave del cuarto y quinto parcial y gritó campeón en Villa María.

En el caso del masculino, Metro completó el podio después de ganarle a Córdoba y en el femenino las cordobesas hicieron lo propio ante Bonaerense.

Así terminó un torneo que reunió 18 federaciones de todo el país con 36 equipos participando en el Sub 16.

Posiciones finales:

Rama masculina

1- Santa Fe

2- Mendoza

3- Metro

4- Córdoba

5- San Juan

6- Entre Ríos

7- Misiones

8- La Pampa

9- Buenos Aires

10- Río Negro

11- Tucumán

12- Salta

13- La Rioja

14- Corrientes

15- San Luis

16- Formosa

17- Catamarca

18- Sgo. del Estero

Rama femenina

1- Metro

2- Santa Fe

3- Córdoba

4- Buenos Aires

5- La Pampa

6- Entre Ríos

7- Tucumán

8- Río Negro

9- Salta

10- Mendoza

11- San Luis

12- San Juan

13- Formosa

14- Sgo del Estero

15- Corrientes

16- Misiones

17- Catamarca

18- La Rioja

