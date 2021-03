“Nada quiero más en el mundo que ser el Presidente que una a los argentinos”, enfatizó Fernández

Compartir

El presidente Alberto Fernández aseguró que nada quiere “más en el mundo” que “ser el Presidente que una a los argentinos” y dijo que pretende serlo, “no declamando”, sino concretando políticas como el desarrollo de Invap, la empresa de Investigación Aplicada que hoy visitó en Río Negro y que es parte del plan de radarización de la Argentina.

“Tantas veces hablan de qué, porque sólo decimos verdades que a otros les hacen ruido, nosotros no queremos la unidad. Nada quiero más en el mundo que ser el Presidente que una a los argentinos. Pero los quiero unir así. No declamando seguridad y olvidando el plan de radarización. Hay quienes piensan la Argentina para unos pocos”, señaló el mandatario al encabezar un acto en la sede de la empresa tecnológica Invap en San Carlos de Bariloche.

El jefe de Estado ratificó en este contexto su compromiso con la “unidad”, aún en la divergencia de opiniones, y destacó a los dirigentes que, pese a no tener el mismo signo político, trabajan para lograrla.

En ese sentido mencionó al gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, y a la anfitriona, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, de Juntos somos Río Negro, y destacó que existen “dirigentes que no son peronistas” y que, a pesar de las diferencias, también quieren una “Argentina para todos”.

“Hay quienes piensan la Argentina para unos pocos y estamos los que pensamos la Argentina para todos. Y no digo que solo los que somos peronistas pensamos la Argentina para todos, porque Arabela Carreras que también piensa la Argentina para todos, y el otro día estuve en Corrientes donde hay un gobernador radical y él también piensa en la Argentina para todos”, reflexionó.

Recordó asimismo que ante la pandemia, todas las provincias fueron iguales, las peronistas y las no peronistas, a la hora de recibir la asistencia del Estado con políticas de orden nacional y federal.

“Unidad no quiere decir que todos pensemos igual sino que queremos el mismo objetivo. La unidad sólo es posible en la diversidad. Estar unidos no quiere decir que todos pensemos igual. Quiere decir que todos queremos el mismo objetivo”, aseveró.

En el marco de ese acto, el jefe de Estado suscribió los acuerdos que permitirán reactivar la fabricación de radares de nueva generación (RPA 200) que se incorporarán al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (Sinvica) y realizó una recorrida por la empresa.

Ratificó allí, en la sede de la compañía, el carácter estratégico de la inversión en ciencia y tecnología como “política de Estado” al recordar que fue el fallecido expresidente Néstor Kirchner, a comienzos de 2004, cuando el actual mandatario era jefe de Gabinete, quien apostó por “la fabricación nacional para resolver el problema de la radarización Argentina”.

“Tiene mucha razón (el ministro de Defensa) Agustín (Rossi) cuando dice que pocas veces uno tiene el privilegio de plantar unas semillas y ver cómo creció el árbol, y hoy tenemos ese privilegio”, afirmó el Presidente tras hacer un recorrido por la historia de Invap y recordar al fallecido presidente de esa empresa, Héctor “Cacho” Otegui, hace alrededor de un año.

“Nosotros que siempre hemos creído en la tecnología, apostamos a que el INVAP sea inmenso, que sea capaz de desarrollar la ciencia y tecnología que necesitamos. El radar lo podes comprar, pero mantenerlo en funcionamiento viene aparte. La inteligencia que desarrolló ese radar está en Argentina, en nosotros, y no hay que pedirle nada a nada”, completó.

Además dijo que “el mundo” conoce a la Argentina “por muchas cosas, pero también por el INVAP” y señaló que el país es una de los pocas naciones que ha logrado desarrollar la tecnología Radar.

Antes de las palabras del Presidente, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, había elogiado la decisión de Néstor Kirchner y de Alberto Fernández en su calidad de jefe de su jefe de Gabinete, cuando en 2004 el país apostó por la producción de radares en Invap.

“Sólo 15 países en el mundo acceden a la tecnología Radar, esto nos da independencia y soberanía”, dijo el titular de Defensa para graficar la importancia de la construcción de estos implementos en el país.

También señaló que la inversión hoy anunciada supera a la realizada durante el período macrista en la fábrica barilochense y, en línea con las palabras de Fernández, recordó que los políticos que afirmaban que la frontera era “un colador” no instalaron ninguno en el período que ocuparon el Gobierno.

“La frontera norte está absolutamente radarizada, y esos radares estaban instalados en 2015”, señaló.

La gobernadora de Río Negro, por su parte, elogió el trabajo conjunto entre la Nación y de la Provincia que, siendo de distinto signo, tienen “plena coincidencia” en la idea de “desarrollo y soberanía tecnológica”.

