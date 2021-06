Nadal habló del insólito conflicto con una emprendedora por un juego de ollas

Compartir

Uvana Nadal es protagonista de un nuevo escándalo en las redes sociales. La modelo, que tiene 2,6 millones de seguidores en Instagram, había realizado un acuerdo con una emprendedora, llamada Shirley, que vende ollas de una reconocida marca. Pero se generó una enorme polémica cuando Ivana fue acusada de no haber cumplido con lo estipulado en el arreglo.

A través de sus historias, la influencer dio detalles del acuerdo que hizo con esta joven: “Instagram se utiliza para hacer canjes y trabajos pagos, algunos productos me gustan y algunas empresas me sirven, puede ser con una aerolínea o con hospedaje. Bueno, en este caso fueron unas ollas de Essen y lo que más quería era generar una alianza con esta mujer que me pareció muy dulce y quería ayudarla de corazón, que tuviera millones de seguidores y que pueda vender todas las ollas”.

Luego, Ivana agregó: “En lugar de pedirle dinero, yo le pedí que me mande unas ollas, con sus complementos y ella decidió mandarme una cosa más de regalo, súper agradecida”. Entonces acordaron que hiciera un posteo y cuatro historias para promocionar un sorteo de ollas y que Shirley pudiera ganar muchos seguidores en Instagram.

“Hice el sorteo y como ella no se quedó conforme con los seguidores que ganó, tenía otras expectativas, decidió mandarme a mí, por medio de mi representante Josefina, millones de mensajes con insultos, maltratos, pidiendo las ollas de nuevo, diciendo que no iba a hacer el sorteo”, explicó la modelo. Entonces, en lugar de reaccionar y enojarse, Ivana prefirió tratar de encontrar una solución al problema y le devolvió las ollas, pero le pidió que hiciera el sorteo.

Más tarde, Shirley fue a buscar los productos y grabó un fuerte descargo contra Nadal: “No saben que calentura tengo. Me las entregaron sucias, rayadas. Encima me obligan a sortearlo. ¿Qué voy a sortear en estas condiciones?”. Además, señaló muy indignada: “Nosotros somos una familia que está apostando a esta famosa y nos devuelve las cosas así. Siento que me escupió en la cara. Después, habla en las redes de empatía. ¿Qué empatía tiene una mujer así? Encima me la entrega sucia, no fue capaz de lavarla. Me sigue escribiendo diciendo ‘por favor’. Pensé que era genuina pero no tiene humildad. Tiene que aprender a ponerse en el lugar del otro”.

Por último, la modelo aprovechó para disculparse con sus seguidores por lo ocurrido: “Decidí que si para ella el esfuerzo fue tan grande y le trajo tantos problemas le devuelvo las ollas, le pedí que hiciera el sorteo y me dijo que lo iba a hacer. Era obvio que no lo iba a hacer. A mí no me importaba perder el único pago. Claro que las ollas tienen uso, me las dio para que las use. No estaban arruinadas, se las devolví lo mejor que pude. No tenía las cajas porque las mandé a reciclar. Les pido disculpas a todos, pero bueno yo tampoco me quedé con las ollas”.

