Nadal: «Hoy no era el día para morir; en París, que sea lo que Dios quiera»

El mallorquín cayó ante Alex De Miñaur por la segunda ronda y se despidió -tal vez por última vez- del torneo Conde de Godó.Todo indica que en Roland Garros será su adiós definitivo.

Rafael Nadal se despidió de Barcelona. Se despidió de la presente edición luego caer ante Alex De Miñaur, número 11 del mundo, por 7-5 y 6-1 en la segunda ronda, para poner fin a su aventura de regreso a las canchas, tras una inactividad de 102 días. Pero también se despidió para siempre de este torneo que supo ganar doce veces, porque sus declaraciones tras la derrota ante el australiano dejaron ver que para el mallorquín el final del camino está muy cerca. Y aunque no lo haya confirmado cien por ciento -lo dijo hace unos meses, no quiere hacerlo porque «nunca se sabe qué depara el futuro»- todo indica que Roland Garros será escenario de su adiós definitivo.

«Hoy no era el día en que tenía que darlo todo y morir. Tengo que darme la opción de hacer eso en unas semanas, al menos de intentarlo. Si hoy hubiera muerto a nivel general, nunca tendría esa oportunidad, así que tengo que jugar según ese objetivo. Es lo que hay. Voy a tratar de ir jugando más y más; y en París, que sea lo que Dios quiera. Allí espero ser competitivo. Ese sí que es el momento», reflexionó tras la derrota.

«Lo normal es que haya sido mi último partido como jugador en Barcelona. Saben lo importante que ha sido para mí este torneo. Siempre disfruté mucho y viví momentos muy bonitos. Todas las ediciones, o la gran mayoría, fueron positivas y lo gané doce veces, algo que era inimaginable. Seguiré mi camino y al final esto es tenis, deporte, van pasando las generaciones y vendrán otras. Tuve la suerte de escribir una bonita historia en este certamen, que no se había hecho. Tengo la tranquilidad de haberlo dado todo siempre. Soy consciente que todo tiene un principio y un final, no es un drama. Y le pude decir adiós al torneo jugando. Hace una semana pensaba que no podría volver a jugar aquí”, continuó quien se fue ovacionado por el público y aplaudido por su vencedor.

El resultado del partido no fue sorpresivo, por el momento de ambos jugadores. De Miñaur, uno de los tenistas más rápidos del circuito, venía de alcanzar los cuartos de final en Montecarlo (perdió con Djokovic) y acumula un récord de 23-7 en esta temporada. Y Nadal había jugado -y ganado al italiano Flavio Cobolli- el martes su primer partido desde enero. Aunque lo que sí llamó la atención fue el marcador del segundo set, tras un primer parcial bastante peleado.

En el capítulo inicial, el español levantó un 1-3 e igualó 3-3; y el australiano recién pudo sacar ventaja otra vez en el 11° game (6-5) y lo cerró luego con su saque. El segundo, otra historia: Rafa, que entró al certamen gracias a su ranking protegido, sostuvo su saque en el primer game y luego todo fue un monólogo de De Miñaur, que ganó los seis juegos siguientes (con tres breaks) y selló la victoria sin problemas.

«Me sentí un poco más cómodo que los otros días, ya que aumenté la velocidad. Hay que gestionar un poco cuándo puedo apretar, pero no puedo pasar de no haber hecho un saque en tres meses y hacerlo aquí de manera normal durante dos horas. Hay que ser realistas. No me puedo permitir jugar un partido de tres horas a un nivel competitivo. Me duele, me habría gustado poder luchar el torneo. Pero es lo que hay», analizó el español.

«A veces es difícil jugar cuando sabés que no vas a poder luchar todo el partido, pero esto es hoy, quizá dentro de unas semanas, sí. Hoy, tras todo lo que pasé estos últimos meses, no es el momento para buscar heroicidades. Hay que ser realista, hacer las cosas de la manera más prudente y lógicas. La realidad es que después de perder el primer set, el partido se acaba. El 6-1 en el segundo set era lo que tenía que pasar», aseguró.

Hay una estadística que llama la atención: esta fue la primera derrota de Nadal sobre polvo de ladrillo después de 706 días, desde aquella que le propinó Denis Shapovalov en los octavos de Roma 2022. Pero ese dato pierde fuerza si se piensa que, antes de su debut en Barcelona, el español había pasado 681 días sin jugar en esta superficie, superficie desde la final de Roland Garros 2022, que le ganó a Casper Ruud.

Es que el ganador de 22 Grand Slams se perdió casi toda la temporada pasada por una lesión que sufrió en enero en Australia. Y tras regresar al circuito en Brisbane, en el arranque de este 2024, un microdesgarro en el muslo izquierdo y más tarde una molestia en el abdominal lo obligaron a parar durante más de tres meses.

De Miñaur, que espera en tercera ronda por el alemán Daniel Altmaier o el francés Arthur Fils, se convirtió en el 29° jugador (y el primer australiano) que logra vencer a Rafa en canchas lentas, en las que el ex número uno acumula un récord de 475 victorias y 46 derrotas, con una impresionante efectividad de 91,17 por ciento.