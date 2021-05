Compartir

Linkedin Print

La tenista rosarina perdió con la croata Ana Konjuh por 6-4 y 6-3. El 30 de mayo comenzará su preparación para Roland Garros, donde el año pasado alcanzó las semifinales.

La tenista argentina Nadia Podoroska quedó eliminada del abierto de Belgrado al perder este viernes en cuartos de final con Ana Konjuh por 6-4 y 6-3.

Podoroska, nacida en Rosario y ubicada en el puesto 42 del ranking mundial de la WTA, cometió numerosos errores no forzados y falló demasiado con su servicio (le quebraron el saque en cinco ocasiones) para caer luego de una hora y 35 minutos ante la croata que ocupa el puesto 188.

Konjuh jugará una de las semifinales del certamen balcánico dotado con premios por 236.000 euros ante la ganadora del partido que entrte la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich (103) y la colombiana Maria Camila Osorio Serrano (115).

Podoroska, por su parte, comenzará su preparación para Roland Garros, el segundo torneo de Grand Slam del año que comenzará el 30 de mayo en París y donde deberá defender las semifinales que alcanzó el año pasado en la mejor actuación de su carrera.

Wawrinka Y Murray se

bajan de Roland Garros

Stan Wawrinka no jugará Roland Garros mientras continúa recuperándose de una lesión en el pie izquierdo que requirió un procedimiento en marzo, y el ex No. 1 del mundo Andy Murray se retiró de la clasificación.

Wawrinka, el ex No. 3 del mundo, ganó el título de Roland Garros en 2015 y terminó segundo en la batida terre parisina en 2017. Wawrinka posee un récord de 44-15 en el Grand Slam de tierra batida.

La estrella suiza tuvo una racha de 16 apariciones consecutivas en Roland Garros que se remonta a su gran debut en el torneo en 2005. El año pasado, perdió en el quinto set en la tercera ronda contra el favorito local Hugo Gaston.

Wawrinka compitió por última vez en Doha en marzo. El jugador de 36 años es actualmente el jugador número 24 en el FedEx ATP Rankings.

Murray, finalista de Roland Garros 2016, ahora se centrará en la temporada de césped. El escocés jugó dobles con Liam Broady en el Internazionali BNL d’Italia, donde también entrenó con jugadores como Novak Djokovic. Esa fue su única acción en tierra batida este año.

Compartir

Linkedin Print