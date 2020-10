Nadia Podoroska y Diego Schwartzman mantienen el buen nivel y van por más en Roland Garros 2020

Compartir

En cuartos de final, el porteño se medirá con Dominic Thiem mientras que la rosarina espera por la ucraniana Elina Svitolina.

Los argentinos Diego Schwartzman y Nadia Podoroska mantuvieron este domingo su buen nivel en los octavos de final de Roland Garros y van por su mejor rendimiento histórico en el último Grand Slam de tenis la temporada.

El Peque

Schwartzman venció al italiano Lorenzo Sonego, en sets corridos, por 6-1, 6-3 y 6-4 para su cuarta clasificación a los cuartos en un Grand Slam. Las anteriores fueron Roland Garros 2018 y el US Open en 2017 y 2019.

La mejor raqueta argentina, número 14 del ranking ATP, mantuvo la concentración en un partido que a los 19 minutos fue suspendido por lluvia y que en el 3 a 0 a su favor del segundo set se detuvo por asistencia médica a Sonego (46°), por una molestia en el brazo derecho.

El “Peque” aplacó al italiano en su intento de recuperación en el tercer set y completó otra jornada sobre tierra batida sin perder un solo set, luego de 1 hora y 58 minutos en el Suzanne-Lenglen.

“Esto es histórico para mí. No esperaba llegar a la final en Roma, a los cuartos acá, y todo es perfecto hasta el momento”, manifestó Schwartzman minutos después de su victoria.

Schwartzman, de 28 años y 1.70 metros, enfrentará en la próxima instancia al austríaco Dominic Thiem, número tres del mundo y reciente campeón del US Open, quien luchó para vencer al francés Hugo Gaston (239) por 6-3, 6-4, 5-7, 3-6 y 6-3.

Thiem quebró la resistencia de Gaston, un francés de apenas 20 y quien jugó el torneo por invitación, luego de 3 horas y 32 minutos en la cancha principal Philippe Chatrier. En principio, una leve ventaja para el “Peque” quien al no haber cedido sets, completó un buen promedio de tiempo en cada partido.

El historial marca ocho partidos entre Schwartzman y Thiem, con dos triunfos para el argentino y seis para el austríaco. El choque en los cuartos de Roland Garros será el primer enfrentamiento de ambos en un Grand Slam.

La Peque

Podoroska, debutante en el torneo, reafirmó su condición de revelación en Roland Garros 2020 al clasificarse a los cuartos de final con la victoria frente a la checa Barbora Krejcikova por 2-6, 6-2 y 6-3.

Su rival en cuartos será la durísima ucraniana Elina Svitolina, quinta jugadora a nivel mundial, que este domingo le ganó a la francesa Caroline Garcia, 6-1 y 6-3.

La rosarina, de 23 años, revirtió un juego que había comenzado con ventaja para la tenista europea y lo definió en el cuarto “match point”, al cabo de 2 horas horas y 9 minutos en el court Simonne-Mathieu.

La argentina asumió un protagonismo reflejado en el dominio de todas las estadísticas del partido: los puntos ganados con el primer servicio, los ganados en la red, los conseguidos con devoluciones y los tiros ganadores conectados.

También tomó seis de las once oportunidades de quiebre que le brindó la checa, jugadora de 24 años con mayor experiencia en torneos de Grand Slam. Podoroska, quien sólo registraba un partido de primera ronda en el US Open 2016, debutó este año en Roland Garros, después de hacerse un lugar en el cuadro principal con tres victorias en la clasificación previa ante la polaca Magdalena Frech, la rumana Jacqueline Cristian y la china Xinyu Wang.

“Se notaron los nervios de estar en esta instancia pero nunca me puse negativa, siempre traté de encontrar mi mejor tenis, de alentarme y estoy contenta por eso”, resumió la rosarina en diálogo con el canal ESPN.