«Nadie conoce a los vecinos, los barrios y sus problemas como yo», aseguró Fabián Olivera

El concejal Fabián Olivera volvió a exponer sus “más profundas aspiraciones políticas” al renovar su deseo de convertirse en el próximo intendente municipal de la ciudad, y matizando la ironía con elementos objetivos de la realidad que “todos conocen”, planteó que es “el único legislador que tiene ese objetivo en el corto plazo”, y además, se jactó de que “nadie conoce a los vecinos, los barrios, y sus problemas como yo”.

“Si decidí volver a postularme fue, pura y exclusivamente, porque considero que desde este lugar desandaré el último eslabón para desembarcar en un cargo que no me deja dormir, porque estoy preparado para resolver uno de los problemas que más angustia a los vecinos: el servicio urbano de pasajeros; tengo la respuesta, porque tengo la actitud que requiere la solución”, aseguró, muy convencido.

“Hace muchos años tengo bosquejado el proyecto de ciudad que pretendo, una ciudad recostada sobre el potencial y la energía de su juventud, y sus enormes recursos naturales, muy dejados de lado por todas las administraciones municipales”, detalló.

“Por la Intendencia ya pasó el oficialismo provincial, y fue un fracaso; ahora con Valores Ciudadanos no hay grandes y profundos cambios; está llegando la hora de un verdadero salto que ponga de pie a la ciudad”, dijo.

“Mi relación con los comerciantes, con el vecino común, y con todo el arco privado, esencialmente, es excelente; podemos construir un lugar extraordinario para vivir, donde todos desarrollen sus proyectos, explotando sus capacidades y su creatividad”, subrayó.

“Los vecinos me renuevan su apoyo para noviembre, y es una actitud que respeto y valoro muchísimo, pero también que observo como una consecuencia natural ante quien está cada día del año al frente de los problemas que no se resuelven”, reveló.

“Seguramente los próximos años me seguirán viendo trabajando codo a codo con el vecino, gestionando soluciones, y aportando ideas concretas para las autoridades”, sostuvo.

