“Nadie respeta semáforos” en esquina donde ocurrió siniestro fatal, coincidieron vecinos

Compartir

Linkedin Print

Vecinos que habitan en alrededores de las calles Corrientes y Pedro Freitas donde el lunes cerca del mediodía falleció un motociclista tras un siniestro vial en el lugar, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguraron que la zona es “muy peligrosa” pese a contar con dos semáforos ya que “la mayoría” de los conductores no los respeta y cruza cuando están en rojo, causando un sinfín de siniestros a los que ya están acostumbrados.

Asimismo lamentaron la muerte del hombre de 56 años y pidieron a los conductores que respeten las normas ya que la zona está señalizada, pero siguen manejando con mucha imprudencia.

En ese marco un vecino aseguró que la zona es complicada debido a las constantes faltas al transito, sobre todo al cruce del semáforo en rojo. “No respetan nada, a veces ni los camiones respetan el semáforo, había un lomo de burro incluso acá pero se sacó hace poco supongo para que no sea tan tedioso porque ya hay un semáforo pero igual siguen cruzando como quieren, es un verdadero desastre”, aseveró.

De la misma forma dijo que en el siniestro fatal del lunes “parece que cruzaron en rojo los que iban en la moto, yo salí de mi casa cuando ya había pasado todo, los de la moto cayeron al pasto y los auxiliaron los médicos, los profesionales de acá (UPAC). Duele mucho cuando pasa algo así pero no es la primera vez, acá no se respeta nada, la gente pareciera que toma en broma el semáforo, hacen lo que quieren, pasan a toda velocidad”.

Opinó además que el respeto por las normas viales “ya tiene que ver con la responsabilidad de cada persona, siempre es lamentable que alguien muera, pero se debe respetar para que esto deje de pasar por favor”, expresó el poblador.

Otros habitantes del sector también aseguraron que cada fin de semana, sobre la calle Corrientes corren picadas en motocicletas, hacen todo tipo de piruetas y los que transitan por la calle Freitas deben frenar para pasar. “Hay que prestar muchísima atención, aunque el semáforo esté en verde y te toque pasar no queda otra que frenar y mirar bien, circular por acá es un riesgo y hay que estar atento. Lamentable lo que pasó, ojalá la gente tome conciencia de una vez por todas”, exclamó otro vecino.