“Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”, remarcó el gobernador Insfrán

A través de videoconferencia, el gobernador Gildo Insfrán presidió ayer el acto de colación de 36 egresados del Instituto Politécnico Formosa, marco en el que instó a defender el Modelo Formoseño, destacando que “en Formosa existe una política educativa de inclusión, en donde el Estado garantiza el acceso en forma gratuita e igualitaria”.

En el Polo Científico y Tecnológico de Formosa, respetando las medidas sanitarias establecidas por la pandemia de COVID-19, estuvo el vicegobernador de la provincia, el doctor Eber Solís, en tanto que desde Bariloche, por videoconferencia, acompañó el director del Instituto Politécnico Formosa, el ingeniero Rubén Fernández.

A su vez, en el PCT&I se hicieron presentes el ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla; el secretario de Ciencia y Tecnología, el ingeniero Julio Aráoz; el diputado provincial Agustín Samaniego; la coordinadora de las carreras del IPF, la doctora Alicia Noemí Alcaraz; el coordinador de la Tecnicatura Superior en Mecatrónica, el ingeniero Federico Escobar, entre otros.

En ese marco, el titular del Ejecutivo Provincial comenzó su alocución felicitando a los flamantes graduados por “todo el esfuerzo que pusieron para lograr este objetivo”.

A su vez, planteó que pasaría “si en vez de estar en Formosa, los estudiantes hubiesen estado en la CABA, en donde hace pocos días hubo un fallo del Superior Tribunal de Justicia que establece que para ir a una escuela pública primero había que demostrar que se es pobre”.

Marcó que la de Formosa “es la contracara de la política educativa porteña”, a la que calificó de “exclusión”. “En Formosa existe una política de inclusión, en donde el Estado garantiza el acceso en forma gratuita e igualitaria”, enfatizó.

“Todo formoseño que quiera acceder a la escuela pública tienen las puertas abiertas”, aseveró, acentuando que “ustedes, los graduados, son el resultado de esa política, no nos olvidemos nunca de eso”.

Recordó asimismo que cuando asistió al acto de colación de la primera cohorte de la Especialización Tecnológica en Desarrollo de Software recalcó que “no hay salvación individual y lo repito hoy”.

“Esto ya lo dijo alguien que sabía mucho más que nosotros que era el general Juan Domingo Perón, cuando expresaba que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”, destacó.

Reiteró que “nadie se realiza solo; es mentira eso de Superman. No existe en la vida. Esas son las creaciones de quienes dominan el mundo y hacen gala del individualismo”.

Pandemia

En ese sentido, el gobernador Insfrán hizo notar que “hoy vemos lo que pasa con esta pandemia, donde los países ricos compran hasta cinco, seis o siete veces más de su población de las vacunas, es decir, acaparan la cantidad de vacunas en desmedro de muchos países más humildes que hoy no pueden adquirirlas”.

“Eso significa que hay una exagerada concentración de la riqueza en el mundo y existe un solo líder mundial que permanentemente martilla sobre esta cuestión que es el Santo Padre Francisco, que es argentino”, afirmó.

Puso de relieve que “es argentino, pero está marcando permanentemente esta injusticia que reina en el mundo y hoy está crujiendo”, mientras que “en Formosa hace mucho tiempo nosotros le pusimos la otra cara a la injusticia: la cara de la justicia social”.

“Ustedes son producto de esa política de justicia social”, les dijo el primer mandatario formoseño a los egresados, resaltando que “hay algo que integra todo, que es la política, y eso ocurre dentro del Peronismo”.

Para finalizar, exhortó a “defender el Modelo Formoseño”, significando que “para el año que viene ya tenemos pensado incursionar en terrenos más nuestros, como la producción agropecuaria. Vamos a ir con la ciencia y la tecnología para hacerla más efectiva, rentable y sustentable, de manera que nuestro pueblo pueda disfrutar de ese engrandecimiento y tengamos dos cosas importantes: un pueblo feliz y una Patria grande”, concluyó.

