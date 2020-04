Compartir

No puedo creer que sea verdad lo de la liberación de presos, no puedo creer que los jueces no tengan en cuenta a las víctimas ya que la mayoría no fueron notificadas sobre esto. Lo peor es que hay políticos que defienden tal decisión, irrazonable para un ser humano «pensante». Espero que den marcha atrás cuanto antes.