Nahuel Gallardo, hijo del «Muñeco», se va de River y jugará en otro equipo de la Superliga

Sobre el cierre del mercado de pases en Argentina, se confirmó la partida a préstamo de Nahuel Gallardo de River. El hijo del Muñeco buscará nuevos horizontes y minutos como profesional en otro equipo de la Superliga que, paradójicamente, enfrentará al Millonario sobre el final del certamen.

El lateral izquierdo se sumará a préstamo a Defensa y Justicia, conjunto que acaba de contratar a Hernán Crespo (ex compañero de Marcelo en River y la Selección) como entrenador, tras la abrupta e inesperada salida de Mariano Soso del banco. Como alternativas en el lateral izquierdo Gallardo cuenta con Milton Casco y Fabrizio Angileri como primeras opciones, a la vez que ya ha utilizado al chileno Paulo Díaz para cubrir ese sector.

“Está bastante avanzado. Es un desafío para él y bienvenido sea que pueda sumar minutos en un equipo con el que nosotros ya hemos tenido buenas experiencias. Está bastante bien ordenado, tiene un modelo de juego más alalá de los entrenadores que van cambiando. Mantienen una idea y hay muchas experiencias positivas en jugadores que han ido a Defensa y Justicia, si es que se resuelve en estas horas y puede sumar minutos”, manifestó el Muñeco en conferencia de prensa.

Ayer a la mañana la Reserva de River goleó 5-1 a la de Central Córdoba de Santiago del Estero (goles de Galván, Beltrán, Rollheiser, Girotti y Benítez) en el predio de Ezeiza y Nahuel estuvo entre los titulares antes de comunicarles a sus compañeros que se iba de la institución.

El conjunto riverplatense que marcha primero en el campeonato a falta de seis jornadas para el desenlace, se medirá con el Halcón en la anteúltima fecha en el Monumental. Los de Florencio Varela sufrieron la sensible baja del marcador de punta izquierdo Rafael Delgado (se fue a Colón de Santa Fe), una de las figuras del plantel, y ahora cubrirán esa zona con Nahuel (21 años), que llevaba dos encuentros disputados en lo que va de esta temporada (su último cotejo fue como titular ante Arsenal de Sarandí en el empate 3-3 jugado el 18 de octubre de 2019).

En el mercado pasado Nahuel Gallardo había sonado como posible incorporación de Unión de Santa Fe y también de San Martín de Tucumán (milita en la Primera Nacional), aunque las tratativas no llegaron a buen puerto. Los clubes involucrados en su transferencia todavía no confirmaron la cesión ni brindaron detalles sobre la extensión y condiciones de la misma.