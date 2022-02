Nahuel Pennisi fue papá por segunda vez: el conmovedor encuentro con su beba

Compartir

El 2022 comenzó de la mejor manera para Nahuel Pennisi. Es que además convertirse en el primer artista en lograr el mismo año la doble consagración en los festivales más importantes del folclore argentino, en las últimas horas se convirtió en padre por segunda vez junto a su pareja y mánager, Mayra Deleo.

“¡Gracias a Dios y a la Vida por bendecirme tanto!”, escribió el músico en un posteo de Instagram, donde compartió dos videos: uno en el que contaba detalles sobre el nacimiento de su hija y otro en el que muestra el primer encuentro con su beba. “Hoy es un día muy especial para mi. En este mes, me pasaron tantas cosas que no puedo creer”, comenzó expresando desde la clínica. Y continuó: “Primero, la consagración en Jesus María, anoche la emoción tan grande de la consagración en Cosquín y hoy, lo más importante. Llegué de Cosquín y nació mi hija Alma… me estuvo esperando y hoy está con nosotros, así que estoy muy emocionado y agradecido a cada uno por su amor y por este momento que me hacen vivir. Así que viva la música y la familia”.

Luego, compartió el momento en el que sostenía a la pequeña por primera vez. “Almita, mi vida, estás en este mundo, mi amor, estás con papá”, se lo escucha decir, muy conmovido, mientras la bebe reposa en sus brazos.

El cantante de 31 años ya había sido padre junto a su novia en septiembre de 2019, cuando nació Mateo. Meses después, en diálogo con Teleshow, se había referido a este nuevo rol en su vida. “Ser padre es algo único, un hijo es un pedacito de uno, lo tomo como algo muy emocionante. Necesita que le demos el ciento por ciento de nuestra energía, de nuestra vida, pero al mismo tiempo nos enseña incluso más de lo que nosotros podemos enseñarle a él. Mateo ya está caminando, hablando un montón, descubriendo el mundo de una forma impresionante. Es un divino total, nos hace muy felices”, había dicho en aquella oportunidad.

En ese sentido, también había expresado cómo lo ayudó la paternidad en su música. “Me hizo madurar en un montón de cosas. Es un incentivo muy grande ser padre en este momento en el que estamos armando un disco nuevo y tenemos diferentes proyectos. De hecho, esta cuarentena también nos hace reflexionar: tuvimos que arreglarnos de otra manera para poder hacer nuestro trabajo. Mateo es una bendición. Voy a aprender muchísimo, más que nada desde lo emocional”, dijo a mediados de 2020.

En la misma sintonía, también había contado cómo el aislamiento social, preventivo y obligatorio puso a prueba a los artistas en su capacidad de reinventarse. “Cuando empezó la cuarentena me hice muchas preguntas: “¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo nos vamos a arreglar?”. La industria de la música está afectada por este hecho porque los artistas vivimos de los conciertos, de tocar en vivo. Pero el mundo tiene una cantidad de recursos tecnológicos que nos pueden acercar a la gente desde una casa hasta la otra; es algo que nunca imaginé”.

Por último, había destacado que aún conserva los mismos valores que tenía cuando tocaba en la calle: “La humildad va a estar siempre conmigo porque me hace feliz. El aprender a cuidar las cosas, valorarlas y agradecerlas. No conformarme con lo que fui logrando sino tomarlo como un punto de partida. Siempre lo pienso así, es la esencia que construí. Lo importante es ser siempre transparente y honesto con uno mismo”.

