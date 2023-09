Nahuel Pennisi lloró al relatar las palabras que su hijo de 3 años le dijo sobre su ceguera

Nahuel Pennisi siempre abordó con naturalidad y sinceridad el tema de su ceguera. A lo largo de su vida, mencionó en diversas ocasiones que existe una intervención quirúrgica que, en teoría, podría ofrecerle la posibilidad de recuperar su capacidad visual. Sin embargo, debido a los potenciales riesgos asociados con dicho procedimiento, optó por no encarar el tratamiento. Esta decisión se mantuvo firme incluso durante momentos significativos de su vida, como al convertirse en padre de Mateo, fruto de su relación con Mayra, su esposa.

Recientemente, en una entrevista con Julio Leiva para el ciclo Caja Negra, el intérprete compartió una anécdota profundamente emotiva relacionada con su hijo. Durante la conversación, se mostró visiblemente conmovido al relatar un episodio que tuvo lugar hace unos días, en instantes en que le pidió a Mateo, que ahora tiene tres años, que lo ayudara en la búsqueda de un par de zapatillas. Sin dudarlo, el pequeño se acercó rápidamente para ayudar al padre y, en ese instante, le expresó unas palabras que, por su sinceridad y ternura, dejaron una profunda huella en el corazón del artista.

“¿La última vez que te emocionaste, por qué fue?”, fue el disparador para que Pennisi relate: “El domingo este que pasó, con mi hijo. Yo estaba en casa buscando unas cosas. Puntualmente, estaba buscando unas zapatillas. Y me acuerdo de que no las encontraba. Y ya Mateo, como te contaba al principio, entiende que papá no ve, de a poquito lo va incorporando, entonces le dije: ‘Matu, ¿me ayudás a buscar unas zapatillas que no encuentro?’”, relató el músico.

Sin dudarlo, el menor acudió al pedido de su padre y lo acompañó en la tarea: “Me acuerdo de que las empezó a buscar y las encontró al minuto, ¿viste? Y entonces yo me puse muy contento y me acuerdo de que me dijo… Le digo ‘gracias papá, gracias Matu’. Y me dijo: ‘de nada, papá, yo estoy acá para mirar todo lo que vos necesites’. Y eso fue fuerte, che”, afirmó Nahuel con una voz que comenzaba a entrecortarse.

“Eso fue realmente fuerte, porque es como mis ojos, ¿viste? Y esto que una vez me dijo mi viejo, que los hijos son un pedacito de uno. Entonces, es como que los ojos de mis hijos son los míos. Y, digamos, yo tengo amigos que también dan la vida por mí, pero con los hijos no se puede comparar”, aseguró el también padre de Alma, que naciera a inicios del año pasado.

En charla con Teleshow, Pennisi revelaría: “La ceguera nunca fue una barrera para mí; al contrario, fue una característica como cualquiera. La música se encargó de dejar eso en un segundo plano. Entonces que hoy hablen de mí como un músico es muy fuerte, es muy emocionante. Y al mismo tiempo es un mensaje para que todos se animen”.

Respecto de su pasión por la música, detallaría: “Siempre nos juntamos con Mateo y jugamos a inventar canciones. Entonces vamos al jardín y le tiro: ‘El Mateo va al jardín’, y él me responde: ‘Ía, ía oh’, y después le busco una letra nueva: ‘Con papá, a cocochito, con papá’, y siempre estamos como jugando un poco. Más que nada para aprender un poco la música, para dialogar, para tener otras formas de diálogo. ¿Viste que también con los hijos es ‘mamá hace una cosa y papá hace otra’? Entonces es encontrar qué es lo que más nos une y la música está siempre ahí. Matu se acuerda muchas muchas letras. Siempre le hago escuchar cosas de Charly (García), el Flaco (Spinetta), le digo: ‘Bancate este tema de cinco minutos, hasta dónde va tu atención’, y siempre con mucha diversión y con alegría. Los hijos te dan lo que uno necesita, y compartir lo que uno ama es algo soñado”.

