Naidenoff acerca de la designación de Massa: «Yo bajaría las expectativas, ellos son el Gobierno»

Compartir

Linkedin Print

El senador Luis Naidenoff en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la designación de Sergio Massa a cargo de los ministerios de Economía, Agricultura y Producción y aseguró que la solución no cuestión de nombres. A su vez indicó, «yo bajaría las expectativas, ellos son el Gobierno».

Naidenoff comenzó diciendo «el ingreso de Sergio Massa es el ingreso de un hombre que forma parte del frente que fue construido por Cristina (Kirchner) y Alberto (Fernández), Massa representa a ellos dos, son el Gobierno, hay que aclarar porque han querido marcar un criterio de diferenciación de los sectores de Massa y Cristina y a lo único que nos ha llevado es a un Gobierno que se pasó todo el tiempo en disputas internas, en peleas por espacios de poder y se han olvidado de la sociedad y al final del camino nos encontramos con un Gobierno que no tienen plan y rumbo y fundamentalmente con un presidente vaciado y aislado de poder».

«La irrupción de Massa en este ministerio no se si tiene que ver con el ultimo manotazo de ahogado, pero si con un Gobierno que siempre tuvo un comportamiento adolescente porque nunca se han hecho cargo de la realidad», añadió.

Y continuó «esperemos que, con esta designación, no quiero anticiparme a nada, pero creo que si no hay un fuerte respaldo de la conducción política esto puede terminar en nada, porque la conducción política del Frente de Todos es Cristina Fernández de Kirchner y esperemos las medidas y lo que pueda suceder con el paso del tiempo, nada más».

«La causa del problema económico en Argentina son los desencuentros en el Frente de Todos porque la conducción política esta disociada de la conducción de la Casa Rosada y si vos no tenes respaldo político no alcanza con un nombre, esto no es cuestión de nombres, acá hay que hacerse cargo», indicó el Legislador Nacional.

Massa y sus dichos

Consultado acerca de con cuál Massa nos encontraremos como superministro, Naidenoff indicó «en el año 2015 Sergio Massa era el Frente Renovador, construyó en Argentina una tercera fuerza que venía de la mano de competir, en Formosa asociaba a Gildo Insfrán con Alfredo Stroessner y también venía a barrer con los ñoquis de la Cámpora, cada uno elige su camino, él eligió el camino de ser Cristina y Alberto porque es parte del Frente de Todos».

«Yo bajaría las expectativas, ellos son el Gobierno. Hay que ver las medidas y que estas tengan respaldo político de la verdadera conducción política de Argentina», señaló.

Por último, el radical aseguró que no es cuestión de nombres, es cuestión de política y de respaldo. “El anhelo de la oposición es que se termine el papelón del propio Gobierno”.

Compartir

Linkedin Print