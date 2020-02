Naidenoff: «Asumimos el rol de consolidar una oposición responsable que esté a la altura de las circunstancias»

Compartir

El senador nacional Luis Naidenoff, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló luego de que por unanimidad el Senado aprobara la renegociación de la deuda externa argentina. En ese marco señaló que se pudo avanzar sin problemas gracias al acompañamiento de la oposición y destacó que «debemos estar a la altura de las circunstancias» ya que el país necesita «un fuerte respaldo».

«El interbloque de Cambiemos ha brindado acompañamiento en la Cámara de Diputados y en el Senado, eso tiene que ver con un fuerte respaldo que necesita la Argentina en un proceso de reestructuración que no es nuevo, la historia de la deuda es una historia de arrastre en el país y es muy importante, muy potente la señal del acompañamiento de las fuerzas políticas mayoritarias para un gobierno que recién se inicia, que está construyendo su hoja de ruta pero que también puede exhibir en el contexto internacional el aval de todas las fuerzas para la instancia de la reestructuración. Las discusiones parlamentarias que para algunos a veces pasan a un segundo plano, cuando se trata de renegociar deudas con tenedores de bonos en el exterior las cosas que se expresan, las palabras, el contenido de las versiones taquigráficas, de las posiciones de los diferentes bloques son definitorias a la hora de eventuales disidencias o conflictos por lo tanto me parece que nosotros más allá de tener algunas diferencias con el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, lo dijimos desde el primer momento que vamos a asumir nuestro rol de tratar de consolidar una oposición responsable que esté a la altura de las circunstancias de la Argentina, creo que estamos mostrando que a este gobierno le toca una oposición mucho más mesurada y mucho más desapasionada que la que nos tocó a la hora de gobernar, pero me quiero quedar con este salto de calidad, con el saldo positivo del aval que le damos al gobierno, de aquí en más dependerá ya de la cartera del Ministerio de Economía, del equipo de negociadores y fundamentalmente también del gobierno que necesita cerrar filas y no mostrar tantas contradicciones o disidencias a la hora de la negociación que son perjudiciales para el país como lo que ha pasado con el proceso de la primera restauración de Kicillof que se diferenció del gobierno nacional y en esa diferenciación ha dejado un muy mal precedente a la prudencia con la que se ha manejado este tema al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Guzmán», dijo.

En ese marco aseveró que lo de Kicillof «perjudicó mucho porque la provincia de Buenos Aires es el principal distrito de la Argentina y cuando Kicillof toma la decisión de avanzar en una renegociación aislada, diferenciándose desde una mirada política del propio gobierno nacional, Kicillof jugó con los bonistas al default, ingresó en una zona de peligro extremo y mientras el gobierno exigía a la oposición prudencia y no solo le respondimos con eso sino que con acompañamiento, Kicillof por una instancia jugó a no pagar, tratando de alguna manera de victimizarse para responsabilizar a María Eugenia Vidal que le dejó una caja vacía o con el intento que lo financie la nación, la cuestión es que termina pagando con los fondos que tenía la propia provincia de Buenos Aires. Esto es peligroso y contraproducente porque Kicillof es mala palabra para una reestructuración en el contexto nacional, no debemos olvidar que la Argentina atravesó dos grandes canjes de deuda, en el 2005 con Lavagna donde ingresaron el 76% de los bonistas y en el 2010 donde ingresó un 16%, en total quedaron afuera un 7% que no se acogieron a las propuestas del gobierno de la nación en ese momento, ese 7% son los famosos fondos buitre que iniciaron juicio contra la Argentina y por la pésima negociación de Kicillof la Argentina terminó en default, por ese 7% a pesar de los fallos de Griesa que condenaba a los tenedores de bonos a que justamente se le pague en las mismas condiciones a los que se beneficiaron en la reestructuración del 2005-2010, Kicillof se empecinó en construir un relato y terminó después de un cuarto viaje a New York ofreciendo una propuesta contraproducente para los intereses del país y terminamos en default, para que se tenga idea, a los bonistas se les solucionaba con la recaudación de la AFIP de un mes y se evitaba entrar en default, esa fue la pésima negociación de Kicillof entonces cuando un personaje que todavía no asume que ya es gobernador, que tiene que ser prudente, que tiene que ser responsable y parecería ser que en cada alocución está arengando para la tribuna, también genera un desgaste, estas son las diferencias que se dan en el marco del Frente de Todos y que tienen que resolver estos conflictos internos porque a nosotros nos van a encontrar con mucho sentido de responsabilidad pero el gobierno también tiene que aprender a no tensar la cuerda porque pueden tener una oposición responsable, manejarse con coherencia pero este tipo de diferencias en el marco de quien gobierna la Argentina las tiene que solucionar el propio gobierno».

«Creo que Argentina tiene un problema de arrastre con una mirada cortoplacista de la dirigencia política, una mirada mediocre donde todas las consecuencias de los 4 default que soportó el país a lo largo de su historia y las crisis recurrentes a lo largo de distintos gobiernos se originan por la pérdida de confianza como consecuencia de que nunca nos abocamos a solucionar los déficits estructurales que tiene nuestro país. Argentina es un país que ha soportado 14 recesiones, entre 1960 y 2018, el único país que superó al país en 14 recesiones es la República Democrática de Congo, somos un país que hace más de 70 años tiene una inflación superior a 2 dígitos salvo pequeños periodos, somos un país con déficit es decir que lo que recauda el Estado, lo que genera para solventar el propio estado no alcanza, siempre hay que recurrir al endeudamiento ya sea interno como ha hecho en su momento el kirchnerismo tomando plata del Banco Central, del Anses, emitiendo bonos del PAMI, préstamos del Banco Nación, préstamos a Venezuela con grandes intereses, nosotros asumimos en una situación de recesión y financiar esto y seguir tomando deuda para un Estado que no resolvió su problema de fondo sigue mal. El tema es cómo afrontar el déficit estructural, esta idea de mirar el pasado, responsabilizar al pasado y cada uno sostener un relato tampoco aporta mucho, creo que cuando se inicia un gobierno siempre hay una bocanada de supuesta oxigenación donde el gobierno tiene la responsabilidad de generar una amplia convocatoria para abocarse a estos problemas, no es solamente reestructurar la deuda, ese es un capítulo, también hay que ordenar las cuentas del estado para que generen una economía que pueda exportar, únicamente con dólares podemos afrontar nuestros compromisos, con una balanza que dé superávit se puede generar trabajo, crecer, desarrollarse, esta es la mirada integral que necesita el país, nosotros lo intentamos, recuperamos determinados parámetros, la historia marca a fuego y la desconfianza siempre juega en contra por eso acompañamos, porque tenemos una visión de país distinta, no estamos en una trinchera con el afán de que al gobierno le vaya mal, pretendemos que al gobierno le vaya bien en la reestructuración porque si al gobierno le va muy bien esto redunda en beneficios para los argentinos», expresó.

Para finalizar se refirió a la Ley de Góndolas que está lista para tratarse en el Senado.» En extraordinarias únicamente se tocan proyectos que solicita el Poder Ejecutivo, la Ley de Góndolas está en la ampliación del temario, yo considero que seguramente en el transcurso de febrero se va a aprobar. Es una ley importante porque prevé que en las góndolas, en las ventas de productos se establece un cupo para los productos extranjeros y también establece un criterioso para que los productos de las pequeñas y medianas empresas de la Argentina y de los productos de la economía familiar o de los minifundistas y quienes se abocan a este tipo de producción puedan contar con sus productos y ofrecer una sana competencia en cuanto a precios, este es un aspecto de la dinámica del recupero de consumo».