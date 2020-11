Naidenoff denunció discriminación política ante el INADI por los despidos en PAMI

Compartir

Linkedin Print

El senador Luis Naidenoff realizó una denuncia ante el INADI para que intervenga en la persecución que sufren los trabajadores formoseños, específicamente empleados del PAMI que fueron despedidos sin justificación. “Dejaron sin empleo a personas por tener diferencias ideológicas”, afirmó.

En la presentación, Naidenoff advirtió que “todas las personas despedidas tienen la misma característica en común: haber ingresado bajo gestión de la Administración Pública Nacional anterior y respondiendo por tal a otra ideología política, la cual es clara y públicamente conocida por la parte empleadora”.

Si bien aclaró que “es entendible que la gestión política modifique cargos de jerarquía en puestos políticos claves o estratégicos para la política que llevan adelante en el organismo (aunque no sea el caso de las victimas); eso no implica despedir al personal por no compartir su criterio político dado que son personal de planta y solo deberían ser reubicados”.

Naidenoff aseveró que “se ha optado por dejar sin empleo a personas por tener diferencias de ideología política, configurándose una clara situación de discriminación”.

En ese sentido, recordó que la situación fue denunciada por los sindicatos UPCN, UTI y UTERA: “Dichas asociaciones sindicales afirmaron que jamás en la historia de PAMI ha sucedido esta situación, que además enmarca despidos injustos con clara persecución ideológica tratando de sembrar terror a los trabajadores”.

El legislador solicitó que “se formulen investigaciones pertinentes a efectos de que cese el organismo con dicho acto y se reincorpore a sus puestos de trabajo a los trabajadores”.

Compartir

Linkedin Print