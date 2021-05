Naidenoff: “El Gobierno se equivoca, volver a fase 1 no es la respuesta para la situación actual”

Compartir

Linkedin Print

El Senador Nacional consideró el retorno al aislamiento como una medida “extrema e irrazonable. Ni los jóvenes, ni los trabajadores son enemigos, son ciudadanos que tienen el derecho de transitar la pandemia con responsabilidad social y protocolos para no paralizar la actividad económica”, indicó.

Tras el nuevo DNU 287/21 del Poder Ejecutivo Nacional que prorroga las medidas sanitarias de prevención ante el COVID-19 y establece cuatro categorías a nivel nacional de acuerdo a la incidencia de contagios, el gobierno provincial ha hecho públicas nuevas medidas sanitarias y económicas, entre las que se clasifica a ciertas zonas de Formosa en situación de “alarma epidemiológica”.

Luis Naidenoff afirmó que si bien “el Gobierno reconoce que la situación epidemiológica y sanitaria se complejizó, este contexto nos demanda proceder con medidas inteligentes, proporcionales y prudentes que concilien la salud, pero también atiendan al impacto social y económico de sectores altamente afectados tras más de un año de pandemia”. En ese sentido, sostuvo que “el Gobierno se equivoca, volver a fase 1 no es la respuesta para la situación actual”.

Para el legislador “se extralimitó con el propio decreto presidencial, fue más allá y extremó las medidas que fueron pensadas para los distritos más afectados por la pandemia, como la región del AMBA. No existe en Argentina otra provincia que haya vuelto al confinamiento”, resaltó.

Naidenoff señaló que “empujar a Formosa y Clorinda nuevamente a Fase 1 es un golpe de gracia para todos los sectores no esenciales de estas ciudades. En todo el país los comercios, incluyendo gastronómicos, pueden trabajar con horarios restringidos, incluso en el AMBA con nivel de alarma epidemiológica -al igual la capital de Formosa- pueden abrir hasta las 19hs, mientras que en las zonas de riesgo alto pueden funcionar hasta las 23hs”, ejemplificó.

“Esto es así porque a un año del inicio de la pandemia hay aprendizajes, y se entiende que cuidar la salud no va de la mano de los cierres totales, porque ya no se pueden aguantar, ni social ni económicamente”, apuntó.

Propuestas

“Estas medidas duras se podrían haber evitado con la serie de propuestas que presenté en la reunión que mantuve con el Gobernador. Allí expresé que no se puede vivir de encierros en encierros y que debemos cuidar la salud sin paralizar la economía”, comentó. “Por ello propuse que los comercios y en especial los gastronómicos puedan trabajar al aire libre con protocolos, disponiendo del cierre de calles y avenidas para uso peatonal y explotación comercial, con un control instantáneo vía test de antígenos para identificar posibles portadores del virus”, explicó.

Naidenoff insistió en “la necesidad de conciliar el derecho a la salud con el derecho a trabajar con todos los protocolos y los cuidados necesarios” porque “la contracara de las prohibiciones absolutas es la clandestinidad, la desprotección y la falta de controles que propician los contagios por fuera del sistema”.

“Ni los jóvenes, ni los emprendedores, comerciantes y trabajadores son enemigos, son ciudadanos que tienen el derecho de transitar la pandemia con responsabilidad social y protocolos para no paralizar la actividad económica”, indicó. “Sin embargo, en Formosa hasta los que están privados de su libertad tuvieron el acceso prioritario a la vacuna, mientras que a los trabajadores y emprendedores se los persigue y condena a la quiebra con medidas irrazonables”, fustigó.

Anuncios económicos

En cuanto las medidas económicas, el Senador criticó “el grado de cortoplacismo” de lo anunciado, porque “está pensado para aliviar el nuevo periodo de cierre y restricciones, pero que no tiene en cuenta que el sector privado viene acarreando la crisis desde el año pasado con una asistencia casi nula del Estado provincial”. En ese sentido, agregó que “el gobierno debería avanzar con condonación de deudas en lugar de un plan para pagarlas; apostar a la reducción y exención de los tributos y aliviar la carga tributaria”.

“En definitiva, lo que está ausente en Formosa desde el inicio de la pandemia es el equilibrio, un Estado que controla, asfixia e impone miedo no ayuda”, aseveró. “Por eso solicitamos también la anulación de multas para los comerciantes que se manifestaron por el derecho a trabajar”, comentó.

Educación

Naidenoff lamentó que la educación no está en la agenda del Gobierno: “Para nosotros la educación es una prioridad, pero el Gobierno ni siquiera muestra la voluntad de reiniciar el ciclo lectivo en las localidades donde la situación epidemiológica está controlada, como también propuse oportunamente. El tiempo que se pierde en aprendizaje no se recupera, sobre todo dada la brecha digital que se evidencia”, añadió.

Centros de aislamiento

Además, Naidenoff advirtió que el contexto de fase 1 y restricciones duras “remiten a las peores prácticas del pasado” y pidió a las autoridades que “se abstengan de proceder de manera autoritaria”. Además, instó a “terminar definitivamente con los centros de aislamiento que son centros de privación de la libertad. Las personas portadoras del virus no pueden ser encerradas como delincuentes, tienen el derecho de transitar la enfermedad en sus hogares con el monitoreo sanitario correspondiente y de requerirlo, ser asistidas dentro del sistema de salud”, argumentó.

Para Naidenoff, “el encierro, las restricciones y un estado duro no son el camino para enfrentar una pandemia. La puerta del diálogo institucional y las propuestas siempre serán una constante en mi forma de entender y ejercer la política. Tengo otra mirada, no creo en el encierro y en restricciones duras, creo en otro camino, en la responsabilidad social y en un Estado que tenga la capacidad de conciliar la salud, la economía y la libertad, sin imponer miedo ni medidas represivas que terminan de la peor manera”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print