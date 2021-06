Naidenoff: “El manejo de la pandemia fue pésimo”

Compartir

“Yo no recuerdo en los últimos tiemos no recuerdo un informe irrelevante, insustancial para defender la gestión de un Gobierno”, sentenció el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff.

Con un tono calmo, el legislador radical no ahorró críticas al Jefe de Gabinete por el manejo de la pandemia, la economía, el desempleo, la inflación y hasta por la relación con la oposición.

En materia de vacunas, Naidenoff aseguró que “también se cometieron muchos errores”, ya que “todo el manejo de las vacunas estuvo marcado por la improvisación y la falta de transparencia. Porque hay preguntas que al día de hoy no tienen respuesta”, aseguró el senador nacional y le preguntó a Cafiero: “¿Por qué decidieron pedir menos dosis a través del mecanismo Covax? ¿Cuál es la razón clara por la que no se avanzó con Pfizer? Le aclaro, no se trata de la obsesión de la oposición con una empresa, la cuestión está en la falta de respuestas, en las contradicciones”.

En relación a este tema, el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio aseguró que “si las vacunas hubieran llegado a tiempo, hoy un mayor porcentaje de la sociedad ya estaría inmunizada”.

“No hay autocritica del gobierno que también manejo mal la vacuna”, remarcó el senador formoseño, que agregó: “Ustedes creen que -los opositores- somos lobbystas de Pfizer? Acá el único lobby es la desesperación social”, fustigó.

En esa línea, continuó: “Dijeron que Pfizer había pedido los Glaciares. En Brasil le dieron el pan de azúcar o en Peru le dieron el Machu Pichu, ahora es el MachuPfizer”, ironizó.

También hizo referencia a la situacion económica, al manifestar que “el PBI cayó un 10% en el 2020. Una caída brutal, que duplica el promedio mundial de la caída en pandemia”.

“En 2020 cerraron 90.700 locales, 41.200 pymes y desaparecieron 11.800 locales gastronómicos”, agregó el senador.

Y, refiriéndose a Cafiero, le dijo: “Un tema que usted ni mencionó es la inflación: 17,6% acumulada en los primeros 4 meses del año. Y un 50% anual en alimentos”.

Además, Naidenoff hizo referencia a la pobreza en Argentina: “Tenemos un 42% de pobres y un tercio de los trabajadores no llega a fin de mes en nuestro país”

En este sentido, el senador Naidenoff lanzó un mensaje hacia los sindicatos: “¿Alguien sabe donde están los sindicatos argentinos mientras sus trabajadores se empobrecen? Hoy el silencio del sindicalismo argentino nos aturde”, fustigó.

En el cierre de su discuros, Naidenoff sostuvo que Cafiero “en el mismo discurso nos dice que convoca al diálogo político, que condena los discursos de odio. Y al mismo tiempo, dice que ‘mientras el Presidente se la juega por salvar la vida de los argentinos, la oposición se juega la próxima elección’”.

Al respecto, reflexionó: “Con esas palabras son ustedes los que eligen el camino de la radicalización de la confrontación. Y también del aislamiento, y de la soberbia”.

Por último, Naidenoff le pidió al Jefe de Gabinete que “corrijan el rumbo”. “La situación es grave, es terminal, dejen la soberbia, escuchen y convoquen en serio al diálogo y a una salida colectiva”, concluyó.

