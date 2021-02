Naidenoff: “El mensaje de la Corte a Formosa fue ‘paren la mano’, modifiquen su política sanitaria”

Compartir

Linkedin Print

El senador nacional Luis Naidenoff, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al nuevo pedido de informes que realizó la Corte Suprema a la provincia de Formosa sobre cómo realizan los operativos sanitarios ante un contagio de coronavirus. Asimismo le solicitó a la provincia, llevar la política anticontagios “con arreglo a los estándares constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos”.

“La cuestión no terminó con esto, todavía se implementan en la provincia centros de aislamiento y el conflicto que se generó como consecuencia de esta decisión de aislar a las personas con síntomas leves o asintomáticos en el Estadio Cincuentenario o colegios. El gobierno está convencido de que todas las medidas en materia sanitaria son facultades exclusivas de las provincias y esto no es así, las medidas las adoptan los estados nacionales y las provincias actúan como un poder delegante en función de los parámetros que fija la nación, entonces cuando la nación recomendó a través del Ministerio de Salud que todos los portadores del virus con síntomas más leves o asintomáticos deben cursar la enfermedad en su casa, la provincia optó por la política de encierro, aislamientos compulsivos, lo que ya se sabe, llevar a la madrugada a las familias, recluir menores separados de sus padres”, lamentó.

El senador nacional explicó en ese sentido que “llegamos a la Corte Suprema porque la provincia plantea que el Juzgado Federal es incompetente para entender, plantea también que se tomaron nuevas medidas o nuevos protocolos donde algunos sí pueden transitar la enfermedad en el domicilio, entonces la Corte antes de resolver este tema de la competencia, establece claramente que en función del problema colectivo que afecta al conjunto de formoseños, intima a la provincia de que en el plazo de 3 días aclare si el Estadio Cincuentenario fue cerrado de manera definitiva o si la provincia considera en otra ocasión, considerar su apertura”.

“Lo más importante es la exhortación al gobierno de Formosa de que todas las medidas que se adopten en materia de pandemia respeten la Constitución, las convenciones internacionales en materia de derechos humanos como también una exhortación a todos los jueces de la República. Lo que la Corte dice al gobierno es que termine con este estado de excepción, que terminen con los centros de aislamiento, que respeten la dignidad de las personas, si alguien es portador del virus que transite en su casa”, detalló.

“El fallo es importante porque la Corte centra la intimación en un valor supremo, que es la libertad en su sentido amplio, que es la base de los derechos que deben ser respetados. El mensaje de la Corte al gobierno es decirle ‘paren la mano’, están a tiempo, modifiquen su política sanitaria porque la que están implementando son políticas de seguridad y van a contramano de lo que se implementa en todos los estados del mundo”, destacó.

“Lo que la Corte le dice a los jueces federales de Formosa es que no dilaten y cuando se vulneren derechos que actúen, acá hay que tener consecuencia, lealtad y apego con la Constitución y los tratados internacionales de los derechos humanos que es lo que nos está pasando en Formosa. La Corte les dice que no se hagan los distraídos, que resuelvan, que protejan a los ciudadanos, es un mensaje muy fuerte de la Corte Suprema”, subrayó Naidenoff.

“Es muy importante el criterio, que aún en estado de excepción como una pandemia, son los momentos donde uno tiene que ser más estricto en el respeto a la libertad y a los derechos humanos porque los abusos están a la orden del día entonces esto es un mensaje al gobierno, más allá del informe para que cambie las medidas que se están implementando en Formosa y para los jueces”, valoró.

Compartir

Linkedin Print