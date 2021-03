Naidenoff: “El regreso a clases presenciales tiene que ser una prioridad”

Compartir

El senador nacional Luis Naidenoff se refirió a la suspensión del retorno de los estudiantes a las aulas en Formosa y Clorinda. “A un año del inicio de la pandemia el desafío es empezar a convivir con la situación, y establecer prioridades. Y el regreso a las clases presenciales tiene que ser una prioridad, por el enorme daño a la salud integral de los niños, niñas y adolescentes que genera el confinamiento, esa misma que dicen cuidar. Los indicadores epidemiológicos reflejan que no hay razones para no volver a las aulas con los protocolos pertinentes”, dijo.

En ese sentido, Naidenoff citó a la Sociedad Argentina de Pediatría que en enero fue muy contundente, señalando en un informe que “la vuelta a las escuelas en la modalidad presencial es imprescindible”.

En el informe expresan que “es indiscutible que la escuela es fundamental para el desarrollo y el bienestar de los niños, no sólo para la adquisición de conocimientos sino también para el fortalecimiento de aspectos emocionales y sociales, el cuidado de aspectos nutricionales, de la salud y la realización de la actividad física”. También resaltan que las escuelas son “un sitio seguro” y lugares donde “las disparidades sociales se diluyen y compensan”. “En este contexto la educación no puede verse relegada ni los derechos de los niños anulados”, advierten.

Por su parte, Unicef se expresó de forma contundente, señalando que “es fundamental priorizar los esfuerzos para regresar a la educación presencial en todas las escuelas del país”. Esto se debe a que “el impacto del cierre de las escuelas ha sido devastador a nivel mundial, afectando los aprendizajes, la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. La evidencia muestra que son los chicos y chicas más vulnerables quienes sufren las peores consecuencias”. Por todo esto UNICEF recomienda que las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir.

Para Naidenoff “en lugar de asumir este desafío de garantizar a los niños, niñas y adolescentes Formoseños el derecho a la educación, como sí lo hicieron la mayor parte de las provincias del país, el gobierno optó otra vez por la herramienta más fácil: encerrar y restringir”.

Respondió además al Gobernador de la Provincia, quien declaró que “las clases van a ser presenciales en donde la condición epidemiológica lo permita. Y van a ser a distancia también bajo este mismo criterio, llore quien llore, y chillen lo que chillen”.

“Es increíble la falta de empatía que demuestra Insfrán, una soberbia propia de un gobernante alejado de la realidad y que en un año, luego de todo el sufrimiento que padecieron las familias formoseñas, no aprendió nada y sigue gobernando con caprichos”, expresó.

“Los chicos ya llevan un año entero sin asistir a la escuela, y esto ya generó enormes perjuicios que no se van a reparar fácilmente, en los aprendizajes, en la sociabilización, y en todas las dimensiones, y esto afecta más aún a quienes no tienen la posibilidad de conectarse porque no tienen internet o un dispositivo propio. También es una situación insostenible para las familias formoseñas, y especialmente para las mujeres que son quienes principalmente se hacen cargo de las responsabilidades de cuidado. Esto no se puede repetir este año, la situación no da para más”.

“El gobernador sigue manteniendo un modelo de un Estado presente desde el control y la arbitrariedad, pero ausente en garantizar derechos”, concluyó.

