Naidenoff: “Formosa no puede adoptar las mismas medidas que son para el AMBA”

Compartir

Linkedin Print

El senador nacional por Formosa, Luís Naidenoff, aseguró que Formosa no debe “adoptar las mismas medidas para el AMBA” que fueron dispuestas por el DNU que establece el cierre de escuelas y un horario de atención comercial hasta las 19 horas.

“El Gobierno debería intentar de alguna manera, tomar nota del enorme deterioro económico que se está dando en el territorio de la provincia como consecuencia de la aplicación de medidas restrictivas que son irrazonables, por lo menos en la provincia donde no hay una mirada uniforme”, aseguró.

Asimismo apoyó el pedido de la Cámara de Comercio de Formosa que realizó al Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 “Dr. Enrique Servián” para solicitarle que el horario de cierre de comercios se extienda a las 21 horas, teniendo en cuenta las “costumbres” de los clientes formoseños que salen más tarde a hacer las comprar, debido sobre todo al calor.

“Las medidas no son adoptadas a la propia realidad y hoy los que más afecta y golpea es la economía. El deterioro del poder de compra del ciudadano de Formosa cada día retrocede más; entonces si todas las medidas se orientan para aquellos que son emprendedores o cuentapropista y pueden genera un peso extra en su casa, prácticamente con la destrucciones del andamiaje económico, me aprese que el Gobierno provincial no dimensiona la grave crisis económica, la falta de dinero y la pérdida del poder adquisitivo del formoseño”, expuso el Senador nacional.

A su vez sostuvo que “el desafío en la pandemia siempre fue conciliar los tres pilares, libertad, economía y salud, entonces si yo restrinjo todo no alcanza, porque supuestamente quiero defender la salud pero tampoco lo hago porque los efectos colaterales del encierro fueron perversos, desde el punto de vista del daño psicológico; y si yo quiero cerrar todo tampoco alcanza porque fundo a todos los comercios”.

“Entonces como se concilia, con mediadas que tengan como paramento no solamente la responsabilidad social, si no también al idiosincrasia de cada sociedad”, dijo.

Al respecto del DNU presidencial señaló que “cada Gobernador adhiere a un decreto de acuerdo a su realidad geográfica”.

“Nosotros no podemos establecer parámetros de apertura de bares de rubros gastronómicos y de cierre con la mentalidad de la Capital Federal o del AMBA”, aseveró Naidenaoff y destacó que “incluso la propia Capital Federal a través del gremio gastronómico declaró que se cerraron 200mil negocios y que el 70% funciona en horas de la noche por una cuestión de costumbres, cuando en realidad ellos si tienen otro margen”.

“Entonces la distancia de la mesa provincial con las medidas que se tomaron, me parece que lo que está faltando al gobierno es serenidad y convocar a las partes y a los distintos actores, esos que se movilizaron, que salieron a la calle porque estaban fundidos, porque si no reclamaban no iban a poder trabajar y tenían que bajar sus persianas”, resaltó.

Compartir

Linkedin Print