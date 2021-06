Naidenoff: “Grabois tiene conocimiento de algunas cosas que suceden en Formosa y no las comparte”

Compartir

Linkedin Print

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, se reunió el jueves con el dirigente social Juan Grabois, en un llamativo encuentro teniendo en cuenta que defienden ideas y banderas políticas opuestas. Tras la reunión, el legislador por Formosa destacó el diálogo y confirmó que fue él quien se acercó. Aseguró además que “Grabois tiene conocimiento de algunas cosas que suceden en Formosa y no las comparte”, respecto a medidas tomadas en el marco de pandemia.

“Yo lo contacté a Grabois, le había enviado un mensaje, me respondió y nos juntamos, él es un dirigente que representa a los movimientos sociales, que tiene una mirada a partir de la profundización de la exclusión de la Argentina de establecer nuevos criterios para avanzar en un modelo que priorice el trabajo, cosa que me parece muy interesante porque el problema en la Argentina es la falta de trabajo y también hablamos de Formosa, de una provincia como la nuestra que en el contexto de pandemia fue la que soportó no solo el confinamiento más duro sino que una restricción lisa y llana del ejercicio del derecho a trabajar y las consecuencias no solo pasaron por negocios fundidos, persianas que se bajaron, imposibilidad de afrontar alquileres sino la revancha, la respuesta del gobierno a los que se manifestaron, no hay un solo comerciante que no tenga acumulación de causas, no hay uno solo que no sea perseguido por el estado provincial, es una especie de cacería de brujas lo que se está viviendo”, expresó Naidenoff.

“Tuvimos una charla positiva en función de que una cosa es escuchar una sola campana y otra es tener una visión integral de lo que nos está pasando. Los movimientos sociales o él como representante de un movimiento que se consolidó en la Argentina a partir de la exclusión, tienen muy en claro que cuando hay un negocio que se cerró, el destino es la contención a través del asistencialismo en la Argentina y el asistencialismo clásico no funciona más, no hay manera de salir adelante. Un estado democrático pleno también significa tolerar los opuestos, ese es el problema que tenemos en Formosa y también en la Argentina”, aseveró.

De la misma forma contó que “Grabois tiene conocimiento de algunas cosas de Formosa que no las comparte, desde luego, nadie puede compartir esta idea de que si estoy enfermo me allanan y me llevan por la fuerza, no tengo la posibilidad de transitar la enfermedad en mi domicilio, hay cosas que parecen de película. Yo solo lo invité a que analice la radiografía del país y la compare con Formosa, que hable con la gente de Formosa, Grabois tiene mucho que ver cuando analizas el contexto social de Formosa, la asistencia del estado nacional a través de las pensiones, asignaciones, la contención de un estado nacional también es un enorme sostén y pilar económico por la precarización laboral que tenemos en la provincia como consecuencia del modelo que te impone el gobierno provincial, para mi es una voz calificada que tiene que saber lo que está pasando. A primera vista no se comparten muchas cosas, le transmití esta idea de que si tiene intenciones que se acerque, que hablen con los gastronómicos”.

“En Formosa nada se ha medido porque todo se manejó muy mal, destruyeron la salud y la economía, el manejo de la pandemia, cuando pase el tiempo y se analice los manejos de pandemia en distintos distritos del país nos van a demostrar sin lugar a dudas que fue la provincia con el peor manejo en materia sanitaria”, aseveró el senador.

Habló también del encuentro que tuvo este año con el gobernador Insfrán y en el que acercó propuestas para avanzar con medidas de alivio para los sectores. “Cuando se dio ese encuentro que en realidad lo articuló el senador Mayans yo creí que era el momento oportuno para presentarle en mano sugerencias concretas de cómo transitar la pandemia porque sabía lo que se podía venir desde el punto de vista si se profundizaban los confinamientos, el gobernador tuvo una propuesta, una salida a mano para evitar todo lo que está pasando, que los comerciantes trabajen con protocolos distintos, inclusive con test rápidos para que todo el mundo recupere la libertad, actividad física al aire libre, que no se podía continuar con este salvajismo de persecución, que era necesario liberar el transporte, jamás me voy a arrepentir como dirigente político a esta altura de mi vida de acercarme a dialogar, a decir qué es lo que pienso y cuál es la salida para los formoseños, esa es la tranquilidad que tengo y también que como se lo comuniqué al propio gobierno, la soberbia es la peor aliada en momentos de crisis, acá el gobierno redobla la apuesta, continúa con el camino de la soberbia y se perjudican los ciudadanos, en la pandemia en Formosa el gobierno los castigó a todos”.

“Nunca me voy a arrepentir de reunirme con otro sectores porque es lo que yo pienso de cómo se tiene que administrar un estado, en momentos de crisis hay que conciliar la libertad, el derecho al trabajo, la economía, pero sobre todo la tolerancia democrática, yo pienso así, creo en eso y porque creo y pienso así me acerqué, nunca en mi vida había hablado con Insfrán, así como me acerqué con Grabois lo voy a hacer con cualquiera para que se dimensionen lo que pasa en Formosa, el nivel de hostigamiento y la pérdida de libertades, acá en momentos de crisis hay un estado que prohíbe reclamar”, lamentó.

Asimismo, enfrentó las acusaciones de muchos sectores de que su reunión con Insfrán solo quedó en eso porque no se avanzó en medidas de alivio. “Eso corre por cuenta de Insfrán, no es mi responsabilidad, él gobierna y las decisiones las toma quien gobierna, yo como oposición acerqué una propuesta de cómo salir adelante de la pandemia. Las fotos impensadas tienen que ver con el nivel de intolerancia de la Argentina”.

“Hay responsabilidades, si Insfrán elige el camino de la persecución, de extorsionar y apretar sin medir las consecuencias es una decisión del gobierno, yo siempre estaré en la vereda del frente, no tengo nada que esconder por eso me reúno a plena luz del día y acerco propuestas. Obviamente que puede haber desilusión, la gente puede decir ‘mira se reunieron y no pasó nada’, que tomen nota que no pasa nada porque votaron a ese señor que está en el quinto piso, que destruye el trabajo, que tenía la posibilidad de terminar con los encierros, con la privación de libertad y no lo hizo”, acusó al mandatario provincial.

“Debe haber un proceso de cada ciudadano de evaluar los niveles de responsabilidad y de lo que nos pasa, hay responsables concretos que conducen el destino de la provincia, la otra sería preguntar qué hicieron los demás, yo fui y acerqué una propuesta alternativa, pero los que gobiernan eligieron otro camino, esperemos que la gente también tome nota del camino que eligió y del padecimiento que hoy tienen los formoseños por el camino de la intolerancia de algunos aplaudidores que vez de ayudar todos los días profundizan esta brecha de confrontación en la provincia”, finalizó el senador Naidenoff.

Compartir

Linkedin Print