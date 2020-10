Naidenoff homenajeó la gesta del 17 de Octubre

Compartir

El jefe del bloque de senadores de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, expresó en la sesión del miércoles la adhesión de su espacio a los homenajes por el Día de la Lealtad. “El 17 de octubre no es una fecha histórica únicamente para el peronismo, es una fecha histórica para la República”, indicó.

El senador radical tomó la palabra para recordar el 75° aniversario de uno de los hitos del peronismo. “Los que pertenecemos a partidos con fuerte raíz nacional y popular sabemos que es una fecha histórica. No es una fecha histórica únicamente para el peronismo. Es una fecha histórica para la República en donde se ha gestado un partido político que ha marcado la historia de la Argentina juntamente con la Unión Cívica Radical”, explicó.

El titular de la bancada opositora agregó: “Creo que hay lazos, que, de alguna manera, marcaron la agenda de este país. Así que vaya nuestro homenaje a todos los hombres y mujeres para una fecha tan cara como el 17 de octubre”.

Como representante del Frente de Todos, el senador justicialista, Adolfo Rodríguez Saá, había afirmado previamente que el 17 de octubre se trató de “una gesta gloriosa del pueblo argentino”, que tuvo por objetivo “conquistar los derechos sociales que en el mundo industrial ya habían conquistado la mayoría de los países”.

“Aquel 17 de octubre, con Perón preso, se llenó la Plaza. Levantaron los puentes porque de Berisso, Ensenada, Avellaneda y La Matanza venían los humildes, los trabajadores, los desprotegidos. No venían por cosas pequeñas, venían a luchar por sus derechos”, cerró Rodríguez Saá.