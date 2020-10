Naidenoff: “La Corte demostró que hay frenos ante los abusos de poder”

Compartir

El Senador Nacional de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, se refirió a la decisión de la Corte Suprema en relación al intento del oficialismo de desplazar a tres jueces.

“La decisión de la Corte es una bocanada de aire fresco para una justicia independiente”, aseguró el senador nacional por Formosa, Luis Naidenoff.

Este martes, la Corte Suprema aceptó el recurso de per saltum presentado por Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, jueces que investigaron a Cristina Kirchner en causas por corrupción.

“La Corte con esta decisión demuestra que hay frenos ante los abusos de poder. No resolvió el fondo del asunto, pero el fallo es muy importante para frenar el avance autoritario”, explicó el senador y advirtió: “El Gobierno está a tiempo de cambiar esta agenda de ir por la justicia, de revancha y de impunidad, que no sólo es una agenda atada al pasado sino que impide construir un país con fortaleza institucional que le dé visibilidad al crecimiento y al desarrollo de la Argentina”.

En este sentido, el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación también aseguró que el fallo “es un mensaje muy potente fundamentalmente para los ciudadanos”, pero “también para la política y para el Gobierno de que hay frenos, hay límites; y de que la idea del vamos por todo y de ser la justicia encuentra un resguardo para las instituciones de la república en el máximo tribunal del país”.

Además, el senador Naidenoff expresó: “Esperemos que esto sirva para que el gobierno retome la agenda de prioridades de la sociedad, en el marco de un país con cuarentena eterna que ha fracasado. Estamos viendo los efectos colaterales en materia de salud y el cierre de comercios producto de las prohibiciones en distintas jurisdicciones que limitan la libertad, y la libre circulación garantizada por la Constitución”.

Por último agregó: “Es tiempo de que el gobierno recupere la agenda de la sociedad y no la agenda de impunidad y revancha que no aporta nada al país”.