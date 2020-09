Naidenoff: “No hay ninguna razón lógica, política o jurídica para impedir el ingreso de los formoseños”

Compartir

El senador nacional por Formosa, Luis Naidenoff, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al habeas corpus que presentó en la Corte Suprema de la Nación, en representación de los formoseños impedidos de regresar a la provincia y donde el máximo tribunal de justicia del país intimó al gobierno provincial y le requirió información sobre cuáles son las justificaciones que impiden los ingresos de miles de formoseños.

“Hace más de un mes hicimos una presentación, primero recurrimos ante la Corte ante las decisiones que fueron adoptadas por las distintas jurisdicciones, por los juzgados federales de cada provincia cuando se profundizó esta idea de la vulneración del derecho a transitar, a circular y lo más básico, el poder ingresar a tu provincia, nosotros considerábamos que estábamos ante un conflicto que ameritaba la intervención de la Corte”, comenzó explicando.

“Yo interpongo en su momento el habeas corpus en representación de los varados pero también de todo el universo colectivo, de todos los formoseños que hasta el día de la fecha no pueden ingresar a la provincia, la característica que tiene el habeas corpus es que puede ser una acción colectiva que se la puede presentar a titulo personal pero en representación de un colectivo que no es imaginario, es real, son al día de la fecha más de 4 mil comprovincianos que por distintas razones no encuentran ningún tipo de asidero lógico, político, jurídico por el que no pueden ingresar a su provincia”, explicó.

Asimismo aseguró que la Corte interviene en este caso y el de otras provincias en similar situación porque “como dice la misma Corte, es garante de los derechos ciudadanos, es el último custodio de las garantías constitucionales y por ese tema que es central, la Corte requiere a la provincia de Formosa que le brinde los informes a los efectos de resolver el fondo de la cuestión. A mi me parece que acá hay un mensaje muy fuerte, en una causa que realmente la competencia originaria de la Corte se da en casos excepcionales y estamos viviendo una situación excepcional en la Argentina con la cuarentena que se decreta con dos propósitos; preparar al sistema de salud y garantizar el ingreso de cada uno de los ciudadanos a sus respectivas provincias, nosotros vamos a ingresar al sexto mes de cuarentena eterna en el país”, aseveró.

De la misma forma el funcionario nacional aseguró que hay varados en todo el país “porque hay un ordenamiento mal administrado y esto tiene que ver con la vocación extrema de tener el control de todo, lo que debe implementar la provincia desde el sentido común es exigir un hisopado a los que van a ingresar, que corra por cuenta del propio ciudadano que pretende ingresar y como hacen otras provincias, dirigirse al domicilio propio o a donde decida y en ese caso cumplir los días que le quedan de cuarentena. Lo que no se puede porque lleva al peor de los caminos es decir que tienen determinado centro y los que van ingresando desde distintos puntos convergen en los centros, hay circunstancias donde muchos quizás no tengan donde alojarse y elijan los centros, pero un efecto propagativo de contagio son esos lugares, el primer gran golpe que se dio en cuanto a contagios en Formosa fue en el Juan Pablo II y eso ocurrió porque centralizaban a los que ingresaban en un mismo lugar. Lo que tiene que asumir la provincia es que en el marco de una pandemia deben asumir los criterios de la responsabilidad social ciudadana, que cada uno es responsable con la utilización de barbijos, que cada uno cargue con todas las consecuencias penales del incumplimiento de la violación de la cuarentena, pero que permitan el ingreso”, pidió.

“A mí me preocupa y es más profundo lo que tiene que ver con la cultura de la insolidaridad, no hay ninguna justificación más que el empecinamiento y capricho para que no se habiliten los rubros gastronómicos y gimnasios en Formosa, no hay ninguna. Las peluquerías trabajan y también hay un contacto cercano, cómo puede ser que ellas puedan trabajar y no el mozo de un bar y más allá de su sueldo tener el adicional que siempre perciben con el plus de propia y otras cosas más”, explicó.

“Sos un exiliado en tu propia tierra cuando tuvieron seis meses como provincia para que cada uno pueda ingresar para que el hisopado corra por cuenta de cada formoseño”, expuso.

Aseguró además que “ninguna medida represiva que intente perpetuarse en el tiempo y que implique limitaciones a la libertad funciona, se habilitó laguna Oca como esparcimiento social, no se cumple con el distanciamiento, lo mismo en el Paraíso de los Niños o en las reuniones familiares, nadie cumple porque esto ya cumplió un ciclo, ya se agotó, cuando una cuarentena se agota hay que recuperar la normalidad de la vida social, si quieren terminar con fiestas clandestinas que posibiliten el rubro gastronómico y se va a descomprimir todo”.

“Es irrisorio que en nuestra provincia ya ingresando a la primavera se pueda realizar solo un tipo de caminata hasta las 18 horas porque tampoco nadie cumple. No deben hacer responsables a la Policía que cumple instrucciones de un poder político, a esta altura lo que debería hacer el gobierno es menos capricho y más sentido común, hay relajamiento de la cuarentena y se debe al hartazgo social. Los formoseños usan el barbijo, hay concientización después de 6 meses, entonces deben dejar que la gente sea responsable de su vida y no del Estado que no está para entrometerse en la vida privada para decir qué hacer y qué no, así no funciona, cuando lo quieren hacer termina de la peor manera como esto de tener 4 mil formoseños que después de 6 meses no pueden ingresar a Formosa”, aseveró.

“Deben tener un poco de se sentido humanitario, de humanidad de las familias, son formoseños que tienen el derecho constitucional de estar en sus propias casas y no hay poder del Estado que lo pueda impedir por eso interviene la Corte”, finalizó.