Naidenoff presentó al Gobierno provincial medidas para flexibilizar la cuarentena

El Senador Nacional Luis Naidenoff envió una carta al gobernador de Formosa Gildo Insfrán aportando una serie de propuestas para la vida de los formoseños en cuarentena. «Las mismas surgen de la recopilación de experiencias de distintas ciudades y provincias, como así también de la experiencia de otros países y recomendaciones del Gobierno Nacional, de los expertos en infectología y la OMS», relata el Senador formoseño en la nota.

Testeos

Naidenoff propone a Insfrán realizar «testeos a los comprovincianos que ingresen a la provincia desde distintos puntos del país para descartar la presencia de COVID-19 y que de esta forma puedan continuar su aislamiento, en los establecimientos acondicionados a tal fin o en el domicilio elegido por cada uno, en cumplimiento estricto de las medidas sanitarias y recomendaciones vigentes».

Además, plantea «someter a testeo voluntario de COVID-19 a las personas que actualmente se encuentran alojadas en los establecimientos de aislamiento obligatorio, y de determinar un resultado negativo, estas puedan proseguir con el cumplimiento del aislamiento obligatorio en sus hogares o en los domicilios fijados por ellos mismos, en cumplimiento de las recomendaciones vigentes».

«Si el Estado provincial carece de disponibilidad de kits de testeo, habilitar la posibilidad de realizarlo de manera privada, corriendo el costo de los mismos por parte del interesado», aclara.

Actividad comercial y profesional

Para Naidenoff, liberar gradualmente actividades económicas «garantizará el sustento para cuentapropistas, emprendedores, pequeñas empresas y sus familias». Para tal fin, propone flexibilizar las restricciones para realizar determinadas actividades comerciales, profesiones liberales y el servicio de justicia: «establecer un horario limitado, con guardias mínimas, permitiendo el ingreso máximo de dos personas en simultáneo respetando el distanciamiento social y siendo obligatorio el uso de tapabocas o barbijos».

Uso de barbijos

El Senador plantea la necesidad de declarar obligatorio, en toda la provincia, el uso de tapabocas o barbijos para ingresar a comercios, entidades bancarias y realizar otras actividades fuera de casa. Pero aclara que «el no uso de barbijos o tapabocas no será sujeto de infracción o multa de ningún tipo».

El legislador apuesta a la concientización del uso de barbijos por parte del Estado «para evitar no solo la propagación del COVID-19 sino también de las enfermedades estacionales que encuentran en nuestro país su pico máximo entre los meses de invierno». Al tiempo que recomienda «la confección casera de barbijos, ya que debemos preservar los de uso profesional para el personal de la salud».

Salidas de esparcimiento

El senador Lauis Naidenoff propone «permitir salidas de esparcimiento, en beneficio del bienestar psicofísico (bajo las indicaciones especificadas en el DNU 408/20 del Ejecutivo Nacional), respetando el debido distanciamiento social, utilizando tapabocas/barbijos y en espacios abiertos cercanos al domicilio, siempre evitando aglomeraciones. Esta actividad puede organizarse permitiendo el tránsito en el horario de 8hs a 20hs. siguiendo el esquema de circulación de DNI, que alternen las terminaciones pares e impares, similar al implementado en otras provincias», sugiere.

En la carta al Gobernador de la provincia, el Senador formoseño sostiene que «la forma de atravesar está situación inédita que vivimos es mediante la solidaridad, la concientización y el esfuerzo colectivo. Esta emergencia nos pone a prueba como sociedad, y será nuestro desafío salir fortalecidos con el aporte de todos».