Naidenoff recurrió a la Corte Suprema de Justicia por los formoseños varados

El senador nacional Luis Naidenoff presentó un hábeas corpus colectivo ante el Máximo Tribunal de Argentina por los ciudadanos formoseños a los que se les impide el ingreso a Formosa. Además, solicitó la inconstitucionalidad de las normas que restringen el acceso a la provincia.

“Decidimos recurrir directamente en competencia a la Corte Suprema con la presentación de un habeas corpus correctivo y colectivo para que el Máximo Tribunal dicte una medida urgente que garantice el derecho de formoseños que actualmente están varados, y de quienes en un futuro puedan sufrir estas mismas arbitrariedades”, explicó el Senador Nacional por Formosa, Luis Naidenoff.

En su planteo, el legislador nacional sostiene que “existe una aplicación distorsionada del decreto 297/20 y sus sucesivas prórrogas por parte de la provincia de Formosa”.

“Impedir el ingreso a la provincia de donde se es oriundo, implica la adopción de competencias por parte de la provincia que les son prohibidas. No le es dado a provincia alguna crear aduanas interiores; y menos aún ejercer ningún tipo de control migratorio”, cuestionó.

“La provincia invoca la crisis sanitaria desatada por la propagación del virus covid-19 para justificar la situación de abandono y desamparo, esto no solo agrede el derecho de circulación, sino que también la vida y la salud que sufren los residentes varados, y los formoseños que se les impide el ingreso”, agregó.

La competencia de la Corte

Naidenoff expresó que “más allá de los planteos interpuestos en la justicia federal local, en el particular el Máximo Tribunal de la Nación, tiene competencia originaria al ser parte una provincia y dado que la acción se funda directa y exclusivamente en normas de carácter federal, leyes del congreso y tratados internacionales”.

“El planteo no solamente apunta a que se habilite el ingreso de un ciudadano varado fuera de la provincia, sino que además se declare la inconstitucionalidad, y deje sin efecto toda norma, acto, hecho u omisión que impide a los afectados el ingreso dentro de sus límites (que no son fronteras) y se garantice su arribo a la provincia”, manifestó.

Además, comentó que “se solicita llevar a cabo un relevamiento de la totalidad de los formoseños que a causa de la desidia del gobierno llevan varados durante más de 100 días lejos de su provincia con la reserva de concurrir ante la comisión interamericana de derechos humanos”.

Para el Senador “la situación es grave, hay formoseños que están viviendo una situación inhumana, pasando frío, durmiendo en carpas que les acercó el gobierno de chaco o en sus autos, comiendo lo que le alcanzan los vecinos de la zona o lo que generosamente les dan los camioneros que pasan por la zona. Estamos hablando de que se están violentando derechos humanos y derechos individuales fundamentales como el derecho al tránsito, a la integridad física, el derecho a la salud y a la dignidad”.

“Vamos a hacer todo lo posible para que los formoseños puedan regresar a sus hogares y abrazar de nuevo a sus familias”, finalizó.