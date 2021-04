Naidenoff: “Seré culpable siempre de defender la democracia, la libertad y los DD. HH. de los formoseños”

Compartir

El Senador Nacional se expresó en el recinto sobre la campaña de difamación en su contra. “No me van a correr ni amilanar los que no tiene la menor idea del dolor de una pérdida”, dijo.

Luis Naidenoff realizó ayer una cuestión de privilegio en plena sesión del Senado de la Nación, a raíz de la campaña de difamación del oficialismo contra su figura y otros referentes opositores responsabilizándolos por los contagios y muertes por COVID-19 en la provincia.

“Formosa ha sido noticia el último año por la restricción de derechos y libertades, algo muy doloroso para quienes pasaron por eso. Para los que quedaron varados impedidos de ingresar a la provincia, o a aquellos que por cursar COVID-19 o por ser casos sospechosos fueron aislados y encerrados en centros de privación de la libertad”, recordó el legislador.

“Pero esto no terminó allí, los comerciantes, los gastronómicos y los gimnasios que se movilizaron por el derecho a trabajar recibieron represión palos y garrotes por parte de la policía, que actuó por orden del poder político”, agregó rememorando el viernes negro.

“Ante estas circunstancias reclamamos y advertimos sobre el avasallamiento de libertades y el Gobierno Nacional miró para el costado. La sociedad se movilizó y acudimos a la Justicia, llegando hasta la Corte para que los varados pudieran ingresar y fue la Cámara Federal del Chaco la que falló para terminar con los centros de aislamiento y privación de la libertad, ante la propia inacción del poder político que no quiso escuchar”, esbozó.

“La respuesta fue culpar a quienes se movilizaron, especialmente a la oposición. Uno puede estar acostumbrado al folclore político, tengo espalda para enfrentar a un Gobierno que lleva 25 años, que puede ser exitoso desde lo electoral pero que en materia de restricción de derechos y pérdida de libertades tiene un 10. Pero en la política hay reglas de juego que exigen límites, y cuando se habla de contagios y muertes hay que ser muy cuidadosos”, advirtió.

“En los últimos tiempos el oficialismo ha lanzado una campaña descarada y frontal para responsabilizar con nombre y apellido a Concejales, Diputados Nacionales y a este Senador por los contagios y las muertes”, relató.

“Seré culpable siempre de defender la democracia, la libertad y los derechos humanos de mi provincia. Pero es un acto de inmortalidad política jugar con el dolor ajeno, porque hay que pasar por pérdidas para magnificar los dolores permanentes”, indicó.

“Cuando el oficialismo con todo su aparato, con sus funcionarios nos responsabilizan de las muertes y los contagios el límite es muy fino porque se sabe dónde comienza pero no donde termina. ¿Hasta dónde quiere llegar el Gobierno con este nivel de irresponsabilidad?”, preguntó.

“Seré culpable siempre de defender la libertad, los derechos humanos, los valores del trabajo y la dignidad. Estoy jugado para defender esto, no me van a correr ni amilanar los que no tienen la menor idea del dolor de una pérdida”, reiteró para concluir.

